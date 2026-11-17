El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició por su cuenta los peritajes técnicos para esclarecer la explosión por una fuga de gas del viernes 13 de noviembre en Remedios de Escalada, en Lanús, que dejó un muerto, varios heridos y familias que perdieron sus casas.

A su vez, el organismo le pidió a MetroGAS información detallada sobre el hecho, como el plano de la red con el lugar de la rotura, la tarea que se estaba haciendo en ese momento y el historial de incidentes del año. Con esos datos, el ente reconstruirá qué pasó, determinará los responsables y aplicará sanciones, y los resultados quedarán a disposición de la Justicia.

Los técnicos del ENReGE ya trabajaron en el lugar, pero necesitan que se retiren los escombros para poder revisar los pozos de la obra. La medida llega en medio de los reclamos de los vecinos contra la empresa y de la causa judicial, en la que el Municipio de Lanús acusa a MetroGAS de no cumplir los protocolos de emergencia y la fiscal ordenó demorar a dos de sus directivos.

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