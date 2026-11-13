Explosión en Remedios de Escalada: hay 20 heridos y cinco están graves tras la rotura de un caño de gas

La fuerte explosión de un caño de gas durante trabajos de renovación de la red provocó un incendio este viernes por la mañana en pleno centro comercial de Remedios de Escalada , en el partido bonaerense de Lanús. El episodio dejó 20 personas heridas , cinco de ellas de gravedad , que debieron ser trasladadas a distintos centros de salud de la zona, según confirmó el director de Defensa Civil del municipio, Claudio Arale.

Arale explicó que "perforaron un caño de media presión que hizo la fuga y la explosión". El incidente ocurrió alrededor de las 9.44, en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Enrique del Valle Iberlucea , mientras se realizaban trabajos de renovación de la red de Metrogas.

Detalló que "tenemos 20 heridos, de los cuales cinco son de gravedad y están siendo atendidos en el Hospital Interzonal General de Agudos Evita ". Los demás fueron derivados al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Arturo Melo y la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero , entre otros centros de salud.

Por otro lado, aclaró que todavía no podía precisar cuántas de las personas afectadas eran comerciantes, vecinos u operadores que trabajaban en la zona.

Explosión por trabajos de gas en Remedios de Escalada | Crédito: Redes sociales

En ese sentido, advirtió que la gravedad de las lesiones no necesariamente estaba relacionada con quemaduras. " Pueden ser por quemaduras o también por las mismas contusiones que produjeron la explosión ", explicó, al ser consultado sobre el estado de los heridos.

| Crédito: X @capocchisandra

"La situación está controlada por el personal de bomberos. Solo estamos a la espera de que Metrogas realice los cortes ", señaló Arale. Explicó que "la obturación de los caños maestros del gas lo está haciendo la empresa Metrogas, que es la que tiene que terminar la tarea".

Además, aclaró que "una vez que Metrogas cortó el suministro, nuestros bomberos y el personal de Defensa Civil van a avanzar sobre los edificios afectados para tener un verdadero panorama del impacto".

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Un amplio operativo de bomberos y evacuaciones en Remedios de Escalada

Por la magnitud de la explosión y el incendio, trabajan en el lugar dotaciones de distintos cuarteles de la región. Arale detalló que participantes Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste y Lanús , junto con efectivos de Avellaneda , Sarandí , Dock Sud , Villa Domínico e Hipólito Yrigoyen , entre otros destacados.

Además, intervienen personal de Defensa Civil , efectivos policiales y equipos de emergencias médicas . Por precaución, las autoridades dispusieron la evacuación de viviendas, comercios y establecimientos cercanos, entre ellos un geriátrico y una escuela.

Durante la conferencia, el director de Defensa Civil también indicó que "en el lugar había muchos de Metrogas. Puntualmente teníamos cinco más la empresa tercerizada", aunque no precisó cuántos trabajadores de esta última compañía participaban de las tareas.

La explosión provocó a vecinos y comerciantes que se encontraban en la zona, en una franja horaria de mucho movimiento. "Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación ", relató Walter, un vecino que tenía un comercio a media cuadra del lugar.

A su vez, otro residente de Remedios de Escalada describió el estruendo como "un trueno muy fuerte" y contó que todavía estaba conmocionada por lo ocurrido.

En paralelo, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción ( UFI ) N.º 6 descentralizada, que investigará las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinará eventuales responsabilidades.

Por el momento, los equipos de emergencia permanecen en el lugar a la espera de que Metrogas complete el corte del suministro. Recién entonces podrán avanzar sobre los edificios afectados para evaluar los daños y determinar el alcance de la explosión.

MV/fl