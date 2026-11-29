La Ciudad celebrará hoy el Día Nacional del Mate con una fiesta al aire libre en la Avenida de Mayo. Será, según explicaron los organizadores, un gran espacio de encuentro alrededor de una de las tradiciones más queridas y arraigadas de los argentinos. Durante la jornada, además, los asistentes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, charlas y puestos de gastronomía.

Mate BA se desarrollará entre las 11 y las 19 y se erige como un paseo peatonal en el que se podrá aprender a reconocer distintas variedades de yerba, conversar con productores y recorrer puestos con todo tipo de accesorios como bombillas, portamates, termos y calabazas.

La movida es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, junto con el Museo del Mate, La Usina Matera y el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

También habrá productos a la venta y la posibilidad de descubrir las particularidades de una industria que forma parte de la identidad productiva del país. El espacio gastronómico, por su parte, ofrecerá delicias para acompañar el mate tales como la pastafrola, pastelitos, chipá y medialunas, entre otras especialidades.

En el escenario principal, por su parte, habrá charlas y demostraciones de sommeliers que compartirán distintas variedades de yerba mate, técnicas de preparación y perfiles sensoriales. También participarán científicos que conversarán las principales líneas de investigación vinculadas con la yerba mate.

El Desafío Matero. El Desafío Matero se desarrollará en la planta alta del Museo del Mate, Avenida de Mayo 583. La iniciativa, organizada junto con La Usina Matera, propone poner a prueba los conocimientos de los participantes sobre la yerba mate a través de una experiencia sensorial.

Para participar, hay que retirar un Pasaporte Matero en los stands adheridos y completar un recorrido por cinco expositores, donde entregan un sello en cada uno. Una vez reunidos los cinco sellos, se podrá acceder a una cata a ciegas guiada por el equipo organizador, a fin de identificar las variedades de yerba mate a partir de sus características sensoriales.

Semana del Mate. El Museo de Arte Popular (Av. del Libertador 2373) también celebrará hoy el Día Nacional del Mate con una jornada para poner en valor esta práctica con talleres, actividades participativas y charlas con degustación de yerbas y música.

Esta actividad marcará el comienzo de la Semana del Mate, organizada por @semanadelmate, hasta el 6 de diciembre bajo el lema “Argentina toma mate”.

Agenda Mate BA:

u12 - Trivia Matera.

u12.30 - Charla: “El mate es la mejor bebida que hay” - Juan Esteban Ferrario.

u13.30 - Ballet Romance de Zamba y Los Maileños.

u14. 30 - Charla: “La próxima ronda: ¿hacia dónde va la yerba mate?” - Martín Gómez.

u15.15 - Trivia Matera.

u16 - Ballet Romance de Zamba y Payadores.

u17 - Charla: “Mate y rendimiento deportivo” - David Fragale.

u17.45 - Trivia Matera.

u18. 30 - Ballet Romance de Zamba y El Mono Leguizamón.