En el barrio porteño de Chacarita, un incendio en una obra en construcción provocó un importante operativo de emergencia durante la mañana de este viernes. Seis hombres adultos tuvieron que ser asistidos por inhalación de humo, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un hospital. El fuego fue controlado por Bomberos de la Ciudad.

Sobre el origen del siniestro, las primeras informaciones indicaron que comenzó alrededor de las 6.15 en Concepción Arenal al 4051, en un edificio de planta baja y tres pisos que todavía se encontraba en construcción. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos, seis móviles del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Tránsito, que dispuso un corte total de la circulación mientras se desarrollaban las tareas.

Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que los seis afectados recibieron oxígeno en las ambulancias y que no fue necesario derivarlos a centros de salud. Entre ellos había un hombre de 80 años, dos de 50, dos de 30 y uno de 25.

“Todos fueron oxigenados y sin traslado”, explicó y detalló que tres de los hombres se encontraban en el fondo de la obra y habían quedado sin posibilidad de salir por sus propios medios debido al avance de las llamas.

“Quedaron atrás del fuego y no podían salir. Entonces, el bombero fue fundamental”, remarcó Crescenti al referirse al rescate de las personas que habían quedado del otro lado del sector afectado.

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Cómo comenzó el incendio en Chacarita

El fuego habría comenzado sobre unos tirantes de madera del primer piso y se extendió rápidamente por la cantidad de material combustible que había en la obra. Los encofrados y otras estructuras de madera hicieron que las llamas avanzaran con mayor facilidad y obligaron a los Bomberos a desplegar varias dotaciones para controlar el incendio.

El titular del SAME explicó que la gran cantidad de madera que había en la construcción hizo que el fuego pudiera avanzar rápidamente. “La carga de fuego es muy importante porque esto es madera. El tema de la madera es que prende enseguida”, advirtió. La carga de fuego es, justamente, la cantidad de materiales que pueden alimentar las llamas dentro de un lugar.

Para controlar el incendio, los Bomberos trabajaron con dos líneas de ataque y se ocuparon de apagar los distintos focos. “Bomberos trabajó con dos líneas para apagar algunos focos”, indicaron fuentes policiales.

De todos modos, todavía no está claro qué provocó el inicio del fuego. “Esperaremos las pericias que va a hacer Bomberos, a ver qué es lo que desencadenó la carga de fuego”, señaló Crescenti.

El operativo de Bomberos y SAME

La emergencia también obligó a evacuar de manera preventiva una propiedad lindera, ante el riesgo que representaba la propagación del fuego y la acumulación de humo. “Por suerte no hay ningún edificio lindero de apartamento para que el humo tome esos departamentos y tengamos que evacuar”, explicó el titular del SAME.

Con el fuego controlado y las personas afectadas fuera de peligro, el operativo médico comenzó a levantarse pasadas las 7. Ya no había personas atrapadas y quedó una ambulancia de prevención en el lugar mientras Bomberos terminaba de trabajar.

| Crédito: Captura de video

MV