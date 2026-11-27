La Central Nuclear Embalse, ubicada en la provincia de Córdoba, volvió a generar electricidad y se conectó nuevamente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) tras completar su parada programada de mantenimiento, que había comenzado el pasado 2 de octubre. Según informó Nucleoeléctrica Argentina, la planta retomó su actividad y ya abastece a más de 1,3 millones de personas.

Durante el período fuera de servicio se llevaron adelante más de 5.500 tareas sobre distintos sistemas y componentes de la instalación. Los trabajos incluyeron mantenimiento preventivo y correctivo, inspecciones y reacondicionamiento de equipos, con la participación de personal de la empresa y compañías contratistas.

Uno de los principales avances del proceso fue la ampliación del intervalo entre las paradas programadas, que pasó de 18 a 24 meses. Esto representa una extensión superior al 33% y permitirá que la central permanezca más tiempo generando electricidad antes de necesitar una nueva interrupción para realizar tareas de mantenimiento.

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De acuerdo con Nucleoeléctrica, esta modificación forma parte de un proceso de mejora continua basado en la experiencia de centrales de tecnología similar. La extensión del ciclo también permite reducir la frecuencia de las intervenciones sobre los equipos, los períodos con sistemas fuera de servicio, la exposición radiológica del personal y la generación de residuos.

Entre las tareas realizadas se destacaron las inspecciones de los generadores de vapor, el mantenimiento de las bombas del sistema primario y el reacondicionamiento de componentes de gran tamaño, como la turbina, el alternador y el condensador. El programa de trabajo estuvo organizado en 25 capítulos de intervención.

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"La finalización de estos trabajos refleja la capacidad técnica de nuestros equipos y el compromiso de Nucleoeléctrica con la excelencia operativa", destacó Juan Martín Campos, presidente de la compañía. Además, señaló que la ampliación del ciclo de generación permitió mejorar la eficiencia de la planta y contribuir al abastecimiento energético nacional bajo altos estándares de seguridad.

Con una potencia instalada de 656 megavatios (MW), la Central Nuclear Embalse concretó en 2019 una extensión de su vida útil por otros 30 años. Tras completar esta nueva parada, inició otro ciclo de operación. Según informó la empresa, el próximo mantenimiento programado está previsto para 2028.

LMM/MSS