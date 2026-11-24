En la Argentina, apenas diez de cada cien estudiantes terminan la secundaria en tiempo y forma, una cifra que se desploma a dos de cada cien en contextos de pobreza. En Las Tunas, partido de Tigre, la Fundación María de Guadalupe logró quebrar esa tendencia y todos que sus alumnos completan el nivel medio, con 71 de cada cien que lo hacen en los plazos previstos y con los conocimientos esperados.

Ese modelo educativo puso al colegio en el mapa internacional en 2024, cuando fue distinguido como la mejor escuela del mundo en la categoría Colaboración comunitaria de los World Best School Prizes, otorgados por la organización T4 Education. A partir de ese reconocimiento internacional, la fundación amplió su alcance y hoy acompaña a otras escuelas que trabajan en entornos desafiantes para potenciar sus resultados educativos.

La Fundación María de Guadalupe trabaja desde 2012 con niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. Actualmente gestiona dos colegios, el de Las Tunas y otro en Garín, Escobar. A estas escuelas asisten 1.200 estudiantes. El trabajo de la entidad no se agota en el aula. También lleva adelante un Programa de Inclusión Laboral del que participan 350 jóvenes egresados, orientado a generar oportunidades una vez terminada la etapa escolar.

Navidad en las Caballerizas | Crédito: Fundación María de Guadalupe

Mantener en pie una estructura educativa requiere del respaldo de la comunidad. Con ese objetivo, entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre se realizará una nueva edición de Navidad en las Caballerizas, en el barrio El Talar de Pacheco.

La feria cumple 30 años y, por cuarto año consecutivo, su organización está a cargo de la fundación junto a vecinos de la zona. Lo recaudado en cada edición permite acompañar durante todo el año la educación de 60 de los 750 chicos que asisten al colegio de Las Tunas.

Hace 30 años que se celebra la feria | Crédito: Fundación María de Guadalupe

Durante las tres jornadas se reunirán más de 100 expositores de indumentaria, diseño, arte, juguetes, decoración y gastronomía. El predio contará además con foodtrucks, juegos infantiles y espectáculos en vivo.

El evento cuenta con espectáculos en vivo

La agenda incluye la presentación del Coro Gospel Pastoral de Música el viernes a las 18 y una propuesta gastronómica a cargo de Germán Martitegui y Maru Botana el sábado a las 16. Ese mismo sábado, a las 17.30, se sumará la actividad "5 ritmos" con Coni Friedberg.

Para los más chicos habrá espacios de cartas navideñas y visitas de Papá Noel el sábado a las 14.30 y el domingo a las 15.30. El cierre del domingo tendrá un pesebre viviente con villancicos a las 16.30, seguido por música en vivo con El Sindicato de saxos y Caída en Masa desde las 18.

El evento cuenta con actividades para niños y adultos | Crédito: Fundación María de Guadalupe

El encuentro se desarrollará en Cabildo 480, El Talar de Pacheco, de 11 a 20, con último ingreso habilitado a las 19.

Las entradas válidas para las tres jornadas tienen un valor de $6.000 y se pueden adquirir en preventa a $4.600 en el sitio de la Fundación María de Guadalupe. Menores de 16 años, jubilados y personas con discapacidad acceden sin cargo presentando la documentación correspondiente, mientras que el estacionamiento cuesta $20.000 por día y no se habilita en caso de lluvia.

LP/MSS