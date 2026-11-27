Valuada en 3,5 millones de dólares y ubicada en Pilar, los testaferros del tesorero de la AFA Pablo Ariel Toviggino, disponen de una mansión registrada bajo el nombre de Real Central SRL. Fue construida en tiempo récord para funcionar como suplente de la otra propiedad que está bajo investigación judicial: Villa Rosa.



Fue adquirida en marzo de 2025 y allí se trasladaron reuniones, fiestas, mesas de póker y hasta objetos retirados de urgencia antes del allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en diciembre de 2025. El terreno se encuentra en el partido de Pilar, al igual que Villa Rosa, entre las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile.

AFA | Crédito: NA

Según muestran los registros de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires), esta propiedad tiene un poco más de 2 hectáreas: 24.154 metros cuadrados de superficie. Real Central SRL ya tiene el historial de ser la misma sociedad dueña de la mansión proveedora de la AFA y tiene como principales accionistas al monotributista Luciano Nicolás Pantano, vinculado al tesorero de AFA, y a la jubilada Ana Lucía Conte.

Luciano Nicolás Pantano está siendo investigado por la Justicia, que lo considera presunto testaferro de Toviggino. Pantano ocupó los cargos de tesorero y secretario general de Almirante Brown y estuvo al frente de la Asociación Argentina de Futsal, entidad afiliada a la AFA. Mantenía una relación cercana con Maximiliano Levy, presidente del club, quien además se desempeña como prosecretario ejecutivo de la AFA y tiene un estrecho vínculo con el tesorero de la AFA.

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Según publicaciones relevadas en Zonaprop, Argenprop y Mercado Libre, además de consultas a dos inmobiliarias de la zona, un terreno baldío de esas dimensiones tiene un valor cercano a los 2,5 millones de dólares. A esa cifra deben sumarse las construcciones y remodelaciones, estimadas de manera conservadora en alrededor de un millón de dólares. De esta manera, el costo mínimo de la mansión "suplente" rondaría los 3,5 millones de dólares, aunque los vecinos sostienen que el valor real sería considerablemente mayor.

La existencia de esta segunda propiedad vuelve a poner bajo la lupa el patrimonio de Real Central SRL y los vínculos de sus accionistas con la conducción de la AFA. Mientras la Justicia avanza sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir y acondicionar los inmuebles, la mansión de Pilar aparece como otra pieza clave para reconstruir el circuito de bienes atribuidos a presuntos testaferros de Toviggino.

LMM / JMV