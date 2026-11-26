El diario La Nación inició acciones legales contra las principales plataformas de inteligencia artificial por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos. Lo informó este jueves 26 de noviembre: dijo que busca proteger sus derechos de propiedad intelectual, preservar el valor de su producción editorial y defender la sustentabilidad económica del periodismo profesional. El reclamo apunta al aprovechamiento de esos contenidos para entrenar modelos de lenguaje y responder consultas de usuarios, sin autorización ni contraprestación económica.

La medida se suma a una tendencia global de la industria de medios. The New York Times demandó en diciembre de 2023, y en agosto de 2025 lo hicieron Folha de S. Paulo y el japonés Yomiuri Shimbun. En América Latina, el grupo chileno Copesa, editor de La Tercera, denunció un presunto abuso de posición dominante. En la Argentina, Editorial PERFIL ya había iniciado acciones judiciales por el uso no autorizado de sus contenidos periodísticos.

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En declaraciones a PERFIL, desde el equipo legal a cargo de la demanda explicaron el fundamento del reclamo: "Las plataformas de inteligencia artificial no servirían para nada y no tendrían el impacto que tienen si no consumieran contenidos de terceros, si no apoyaran toda su generación de respuestas y de aprendizaje en contenidos de terceros".

Acciones legales contra la IA | Crédito: Collage

"Cuando ese principio lo llevás al mundo de la información, tendrías que decir que las plataformas de inteligencia artificial no podrían servir como base informativa de la gente, o para generar resúmenes de noticias relevantes de lo que está pasando en el mundo, si no hubiera medios de comunicación confiables que generen esos contenidos", señalaron.

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Además, remarcaron que producir esa información "tiene un costo asociado altísimo: costo de infraestructura digital, costo de infraestructura física, costo de recursos humanos, costos de recursos materiales" y "años, también, de generar una marca relevante, una marca asociada con la confiabilidad, con la veracidad". "Todo eso las plataformas de inteligencia artificial lo usan en beneficio propio y sin hacer ningún pago por el uso de contenido que está protegido por los derechos de propiedad intelectual", cuestionaron.

Por último, aclararon que la acción legal no implica un cuestionamiento al desarrollo de la inteligencia artificial como tecnología, sino a las condiciones bajo las cuales las grandes plataformas utilizan contenidos de terceros para desarrollar y comercializar sus productos.



JMV