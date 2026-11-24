La obesidad es una enfermedad crónica y recurrente, en la que intervienen mecanismos biológicos que regulan el hambre, el gasto energético y la acumulación de grasa. Y en los últimos años fueron apareciendo una serie de medicamentos efectivos que ayudan a reducir el peso, “reduciendo” la sensación de hambre y moderando el metabolismo. Ahora están saliendo del horno de los laboratorios la segunda generación de estos fármacos.

El primer gran salto llegó con los medicamentos que imitan la acción de la hormona intestinal GLP-1, involucrada en la regulación del apetito y la saciedad. La semaglutida permitió alcanzar descensos promedio del peso corporal cercanos al 15%. Luego, la tirzepatida, que actúa sobre dos receptores hormonales, elevó esos resultados a alrededor del 20%.

Efecto inesperado: las drogas para bajar de peso ya cambian los hábitos de consumo

Pero los laboratorios ya exploran una etapa posterior. La retatrutida, un fármaco experimental que actúa simultáneamente sobre tres receptores -GLP-1, GIP y glucagón-, logró pérdidas de peso cercanas al 30% con la dosis más alta en un ensayo de fase 3, según señala la revisión hecha por la revista Science.

La cifra se aproxima a los valores que permite la cirugía bariátrica, pero la droga sigue siendo experimental.

El cambio, además, va mucho más allá de la balanza. Los estudios con estos medicamentos documentaron beneficios sobre factores de riesgo cardiovascular y diversas complicaciones asociadas a la obesidad. La nueva pregunta ya no es únicamente cuántos kilos puede bajar una persona, sino qué enfermedades se pueden prevenir o mejorar y en qué pacientes.

Un estudio mostró que los fármacos para bajar de peso funcionan mejor en mujeres que en varones

Por eso, los investigadores plantean avanzar hacia tratamientos personalizados. El índice de masa corporal, utilizado durante décadas para definir la obesidad, no alcanza por sí solo para describir el riesgo de cada paciente. Importan también la distribución de la grasa, el funcionamiento de los órganos y las enfermedades asociadas.

Más eficacia, pero nuevos desafíos

Las próximas terapias buscan resolver problemas que los productos actuales todavía no superaron: náuseas y otros efectos gastrointestinales, respuestas muy variables, pérdida de masa muscular y recuperación del peso cuando se suspende la medicación. También se investigan combinaciones que preserven el músculo mientras reducen grasa, así como formulaciones orales y aplicaciones menos frecuentes.

Y también superar algunos problemas. Por ejemplo, un metaanálisis de 262 ensayos clínicos con casi 100.000 participantes que encontró que los mayores descensos de peso suelen acompañarse de más efectos adversos y abandonos del tratamiento. La posibilidad de mantener los resultados a largo plazo sigue siendo una cuestión central a resolver por la nueva generación.

El precio de la revolución

Otra advertencia recuerda que los avances científicos pueden llegar a abrir una nueva brecha sanitaria. La aparición de versiones genéricas de semaglutida ofrece la posibilidad de abaratar tratamientos, pero los medicamentos más nuevos seguirán protegidos por patentes en numerosos mercados.

Los autores mencionan específicamente a la Argentina, donde una empresa local lanzó semaglutida oral en 2024 y versiones inyectables en 2025. Sin embargo, esa experiencia no elimina los desafíos de acceso. Su producción y el tratamiento prolongado requieren recursos.

El riesgo es que se consolide un mercado de dos velocidades: terapias más nuevas y costosas en los países ricos, y opciones anteriores para las poblaciones con menos recursos. Por eso, los especialistas insisten en que la innovación farmacológica debe acompañarse de políticas públicas de prevención, alimentación saludable y actividad física.

La conclusión de ambas publicaciones es clara: el futuro del tratamiento no debería medirse solamente en kilos perdidos, sino en años y calidad de vida ganados. Y también en cuántas personas podrán beneficiarse de esos avances.

La obesidad en cifras

- 1.000 millones de personas viven con esta enfermedad.

- 61,6%: de Adultos argentinos con exceso de peso.

- 25,4%: Adultos con obesidad en Argentina.

- 41%: Chicos y adolescentes argentinos de 5 a 17 años con exceso de peso.

cp