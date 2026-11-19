Nada más transformador para un chico o una chica que aprender a leer. Puerta de entrada a todos los aprendizajes, pero también autonomía personal y lazo simbólico con el conocimiento. La lectura es, para decirlo rápido, la forma de hacerse un lugar en el mundo.

Sin embargo, América Latina enfrenta una situación que deberá ocupar un lugar central en la agenda pública: ocho de cada diez niños llegan a los 10 años sin comprender lo que leen. Se trata de la llamada “pobreza de aprendizaje” un desafío que profundiza las desigualdades de millones de estudiantes en la región.

Sabemos que no es un desafío nuevo, pero ahora tenemos algo nuevo para hacer. Un trabajo colectivo que articule las iniciativas institucionales, las necesidades locales, las políticas públicas y el sostenimiento en el tiempo. Es decir, a un problema estructural, una respuesta integral.

En los últimos años, distintos países de América Latina han empezado a colocar la alfabetización en la edad adecuada como una prioridad explícita de sus políticas educativas, desarrollando estrategias, sistemas de evaluación, políticas territoriales o acuerdos que buscan mejorar los aprendizajes fundamentales.

En 2024 comenzó a tomar forma el Compromiso por la Alfabetización en América Latina, con la participación de más de 300 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, que se unieron con un propósito común: impulsar un movimiento regional para que todos los niños y niñas puedan alcanzar la comprensión lectora en la edad adecuada.

Las organizaciones trabajan junto al sector público y otros aliados para fortalecer las políticas y estrategias de alfabetización, compartiendo evidencia, experiencias y capacidades.

La iniciativa partió de una constatación sencilla pero poderosa: ningún país debería enfrentar este desafío completamente solo.

Ese movimiento siguió creciendo. En junio de 2026, Fundación Instituto Natura, Fundación Arcor, Fundación SURA y el Instituto de Evidencia Educativa conformaron una alianza regional para impulsar tres objetivos concretos: colocar la alfabetización en las agendas públicas, fortalecer el compromiso político y desarrollar capacidades para implementar políticas eficaces. La articulación alcanza a seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

La conversación está empezando a pasar de los esfuerzos aislados a la construcción de sistemas. Sabemos que la alfabetización es un problema pedagógico, pero también de gestión y de política pública. Y requiere, sobre todo, continuidad. Los sistemas educativos necesitan tiempo para construir capacidades, acompañar a sus docentes, aprender de los resultados y corregir aquello que no funciona.

El lugar donde nace un niño no debería determinar cuándo aprende a leer"

Somos un movimiento y estamos en movimiento. Tenemos aún un enorme camino por recorrer, no exento de obstáculos y problemas complejos. Pero el movimiento, como primer efecto, ya ha modificado la pregunta. Ya no se trata solamente de preguntarnos por qué tantos niños no aprenden a leer a la edad adecuada, sino preguntarnos qué podemos hacer juntos para que eso deje de suceder.

La respuesta exige algo muy difícil: construir un consenso social alrededor de una idea tan sencilla que a veces olvidamos su profundidad. Que el lugar donde nace un niño no debería determinar cuándo aprende a leer. Que aprender a leer y escribir a tiempo no puede ser un privilegio.

Hay una región que empieza a despertar y a escribir ella misma su futuro.

*Gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina

[1]Banco Mundial, The State of Global Learning Poverty: 2022 Update (Washington, D.C: Banco Mundial, 2022).