En la reciente visita del Papa León XIV a Argentina, en el marco de la Doctrina Social de la Iglesia, reabre un profundo debate que trasciende lo religioso: cómo construir ciudades más humanas, integrar el derecho a la propiedad con la responsabilidad colectiva y recuperar al espacio público como herramienta de convivencia. Entre la ecología integral, la fraternidad y el bien común, emerge una nueva mirada sobre el territorio y el sentido colectivo de habitar.

Aún con exuberancia de recursos tecnológicos, conocimientos técnicos y capacidades constructivas, hoy millones de personas continúan sin acceder a una vivienda adecuada, viven en ciudades cada vez más fragmentadas, en barrios cada vez más segregados, con espacios públicos que pierden sus condiciones para el encuentro.

La expansión urbana no siempre significa integración y el crecimiento no necesariamente produce bienestar colectivo. En ese escenario, las reflexiones del Papa León XIV durante su reciente visita a Argentina invitan a una reflexión profunda sobre la dignidad humana, la justicia social, la responsabilidad comunitaria.

De la convergencia entre Laudato Si”, Fratelli Tutti, Dilexi Te y la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV puede desprenderse una matriz de dimensiones que resulta especialmente fértil para la ciudad.

La primera es la dimensión humana: colocar la dignidad de las personas en el centro de las decisiones territoriales. Esto implica accesibilidad, confort, diversidad y calidad del espacio habitado.

La segunda es la dimensión comunitaria: diseñar espacios que favorezcan el encuentro, la cooperación y la integración.

La tercera es la dimensión económica: reconocer la legitimidad de la propiedad y de la inversión, incorporando mecanismos que permitan distribuir de manera más equitativa los beneficios del desarrollo urbano.

La rentabilidad y la responsabilidad social no tienen por qué ser objetivos incompatibles.

La cuarta es la dimensión ambiental: entender cada intervención como parte de un sistema territorial más amplio.

La quinta es la dimensión institucional: fortalecer la participación, la cooperación y la capacidad de gestión de las comunidades.

Estas dimensiones permiten pensar las ciudad a partir del sistema de relaciones sociales que sustentan a una comunidad. La eficiencia energética, la movilidad sustentable, la preservación del paisaje y la gestión responsable de los recursos deben resultar una prioridad colectiva en la toma de decisiones territoriales.

Tierra, techo y trabajo para una vida digna

La histórica consigna de Francisco, “tierra, techo y trabajo”, sintetiza tres dimensiones inseparables del desarrollo humano. La tierra representa el acceso al territorio y a sus recursos. El techo expresa la necesidad de contar con una vivienda digna, segura y adecuada. El trabajo remite a la posibilidad de construir un proyecto de vida con participación en la actividad económica y social.

No alcanza con construir viviendas si se encuentran alejadas de las oportunidades laborales, educativas y sanitarias. Tampoco basta con disponer de empleo cuando el costo de la vivienda y el transporte absorbe buena parte de los ingresos familiares. La vivienda debe entenderse como parte de un sistema territorial. Su calidad depende de la relación con el entorno, de la accesibilidad a los servicios y de la posibilidad de desarrollar actividades cotidianas sin enfrentar desplazamientos excesivos.

La comunidad debe participar en la definición de espacios públicos, en el mantenimiento de equipamientos, en la administración de servicios compartidos y en la construcción de acuerdos de convivencia. De modo que las políticas públicas serán más eficaces cuando fortalezcan las capacidades sociales existentes y generen condiciones para la cooperación. Una ciudad inclusiva se construye mediante prácticas cotidianas, relaciones de confianza y compromisos compartidos.

Propiedad, derecho individual y responsabilidad social

Pocas cuestiones resultan tan sensibles en el debate urbano como la propiedad. En nuestras sociedades constituye un derecho fundamental, una forma de seguridad familiar, una herramienta de inversión y, en muchos casos, el resultado de décadas de esfuerzo. Sin embargo, la Doctrina Social de la Iglesia incorpora una distinción decisiva: reconocer la legitimidad de la propiedad privada no significa considerarla un derecho absoluto, desvinculado de sus consecuencias sociales.

El principio del destino universal de los bienes sostiene que los recursos de la tierra están llamados a servir al desarrollo de todas las personas. Esto no supone desconocer la propiedad privada ni eliminar la iniciativa individual. Propone reconocer que el uso y la disposición de los bienes deben considerar también su función social. En el ámbito urbano, esta tradición abre una discusión especialmente relevante: ¿cómo compatibilizar el derecho individual a la propiedad con el interés colectivo en el uso del suelo?

Este enfoque permite explorar instrumentos diversos: cooperativas de vivienda, modelos de propiedad colectiva, bancos de tierras, fideicomisos comunitarios de suelo, mecanismos de recuperación de plusvalías y acuerdos público-privados que incorporen objetivos de integración social.

La propiedad puede ser también una plataforma de cooperación. El desafío consiste en superar la falsa oposición entre propiedad privada y bien común, para pensar mecanismos que permitan que ambos principios se fortalezcan mutuamente.

Construir ciudades menos fragmentadas

La ciudad es, ante todo, una construcción colectiva. Su calidad depende tanto de la vivienda individual como de la disponibilidad de escuelas, hospitales, plazas, transporte, espacios culturales, redes de cuidado y oportunidades de trabajo. La ciudad necesita recuperar su condición de espacio compartido.

La calle, la vereda, la plaza y los equipamientos colectivos no son superficies residuales entre edificios: constituyen escenarios donde se desarrolla lo esencial de la vida comunitaria.

Nuestras ciudades expresan crecientes profundas desigualdades territoriales. Conviven sectores dotados de infraestructura, servicios y oportunidades con extensas áreas donde el acceso a condiciones básicas de habitabilidad continúa siendo insuficiente.

La fragmentación no se manifiesta solamente en la distancia física entre barrios. También aparece en las diferencias de acceso a la educación, la salud, el transporte, los espacios verdes y las oportunidades laborales.

El desafío que se traduce del mensaje papal es el de contribuir a reducir desigualdades, a integrar territorios, a ofrecer oportunidades y a fortalecer vínculos sociales.

Habitar implica disponer de un lugar propio, pero también contar con un entorno para desarrollar la vida, encontrarse con otros, participar de una comunidad, proyectar un futuro conjunto.

Podemos construir ciudades que separen o que integren; que concentren oportunidades o que las distribuyan.Cada decisión sobre el suelo, cada edificio, cada calle, cada plaza y cada barrio expresa un determinadomodelo de ciudad y de sociedad.

La ciudad cumplirá su verdadera función cuando permita que sus habitantes se reconozcan como parte de una misma comunidad, aun cuando sus trayectorias, sus creencias y sus posibilidades sean diferentes. Este pareciera ser el camino papal delineado. Tras su visita, nos deja esa reflexión profunda sobre el sentido colectivo del habitar.