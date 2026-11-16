La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de reflexiones entre empresarios, dirigentes de movimientos populares, sindicalistas y académicos, que coincidieron en la necesidad de traducir el mensaje del Pontífice en acciones concretas. "León XIV: una invitación a nuevas formas de hacer" es el título del documento que lleva las firmas de Lucía Crivelli (Fleni y CONICET), Alejandro Gorodisch (Farmacity), Alejandro Gramajo (UTEP), Gustavo Grobocopatel, Cristian Jerónimo (CGT), Helena Martínez y Agustín Salvia (ODSA-UCA), entre otros referentes.

Papa León XIV en la UCA

Los miembros de este grupo sostuvieron que el paso del Papa por el país no solo despertó alegría y emoción, sino que también abrió una oportunidad para pensar qué lugar ocupa cada sector en un mundo atravesado por la incertidumbre. En ese sentido, retomaron uno de los ejes de la doctrina social de la Iglesia: la solidaridad efectiva. Según señalaron, el desafío no consiste únicamente en tender puentes entre distintos actores, sino en avanzar hacia un trabajo compartido que permita transformar la realidad.

En el documento también hicieron referencia al concepto de “amistad social” mencionado por León XIV y a su llamado a superar la polarización, el individualismo y el utilitarismo corporativista. Para los autores, la construcción de confianza entre sectores con experiencias e intereses diferentes puede convertirse en capital social y facilitar proyectos orientados al bien común. La propuesta apunta a que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo humano integral.

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Otro de los conceptos destacados fue el de la “subsidiaridad responsable”, entendido como un esquema en el que las personas y las organizaciones impulsan iniciativas de transformación, mientras que el Estado facilita esos procesos y conserva su capacidad reguladora para garantizar el bien común. Desde esa perspectiva, consideraron necesario que el sector público asuma aquellas tareas que las organizaciones y agrupaciones de menor escala no pueden resolver por sí mismas.

Como ejemplo de ese modelo de cooperación, mencionaron la experiencia de CUIDARnos, una iniciativa que comenzó hace poco más de un año con la participación de referentes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), cooperativas de cuidadoras y empresarios. El proyecto busca dar respuesta a los desafíos del cuidado de adultos mayores, una actividad en expansión que todavía enfrenta dificultades vinculadas con la formalización y la universalización de sus servicios.

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Los autores destacaron que CUIDARnos también busca aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector, con mayores derechos, mejores ingresos y posibilidades de formalización. A su vez, la plataforma apunta a ofrecer un servicio transparente y eficiente, con gestión de riesgos y un sistema de reemplazos. Entre sus próximos desarrollos, prevé incorporar herramientas de inteligencia artificial y nuevos servicios para mejorar la atención de las personas que necesitan cuidados.

Finalmente, señalaron que la economía del cuidado representa una de las actividades con mayor potencial para generar empleo, favorecer la reinserción laboral y promover la inclusión social. En esa línea, consideraron que el mensaje de León XIV invita a repensar la formación, la organización del trabajo y los derechos laborales, con las personas en el centro de cualquier proyecto de desarrollo sustentable.





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