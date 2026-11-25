Uno de los dos acróbatas cordobeses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), recuperó la libertad este miércoles tras permanecer 18 días bajo custodia. El argentino Gustavo Romanello, de 34 años, había obtenido el beneficio de la excarcelación bajo fianza luego de una audiencia judicial realizada el martes.

La liberación se concretó una vez realizado el pago y completados los trámites correspondientes, según confirmó Jonathan Batchelor, amigo cercano de la pareja, En tanto, Agustín Baccega, esposo de Romanello y también detenido, podría recuperar la libertad en las próximas horas, luego de recibir una resolución favorable de la Justicia estadounidense para esperar el proceso fuera del centro de detención.

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Tras salir en libertad, Romanello relató las condiciones que atravesó durante su detención y describió la experiencia como una pesadilla. “Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado”, contó en diálogo con Univisión. Sobre las condiciones en las que permaneció detenido, el acróbata fue contundente: “Las condiciones fueron malas y horribles, y la gente también”. “La pasé feo. Nunca me lo esperé en mi vida y no se lo deseo a nadie”, agregó.

Los antecedentes del caso

El matrimonio argentino había sido arrestado el 7 de noviembre, cuando viajaba desde Orlando hacia Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Según relató Batchelor en una página creada para recaudar fondos destinados a los gastos legales, dos agentes de ICE vestidos de civil esposaron primero a Baccega y luego a Romanello, después de que este preguntara adónde se llevarían a su esposo.

Ambos artistas son oriundos de Córdoba y viven en Estados Unidos desde 2020. De acuerdo con la información difundida por sus allegados, durante esos años trabajaron como acróbatas, docentes y entrenadores, con empleos de tiempo completo y actividades adicionales. También señalaron que contaban con permisos de trabajo y pagaban sus impuestos.

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Tras los arrestos, Baccega fue trasladado al Centro de Detención de Eloy, mientras que Romanello quedó alojado en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence. Familiares y amigos iniciaron gestiones para conseguir su liberación y contrataron al estudio Ybarra Maldonado Law Group, especializado en este tipo de procedimientos. Además, impulsaron una campaña de recaudación a través de GoFundMe para afrontar los honorarios legales. La colecta ya había superado los 60.000 dólares, según los datos difundidos por sus allegados.

La situación de Agustín Baccega

Mientras Romanello recuperó la libertad, Baccega continúa detenido a la espera de que se concrete su excarcelación. El artista, de 42 años, había contado que atravesaba un momento emocionalmente difícil y que lloraba todos los días.

“Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, expresó en diálogo con Telemundo. También relató que algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, aunque encuentra contención en su compañero de celda y en otros detenidos. “Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional. Por ahí te dan un abrazo”, contó.

Por su parte, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señalaron a Telemundo que los argentinos habían ingresado legalmente al país en 2020, pero permanecieron allí después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada.

LMM/MSS