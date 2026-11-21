Este domingo 22, con la edición de impresa de PERFIL llega una edición especial de L’Osservatore Romano en lengua española, el periódico oficial del Vaticano, dedicada a la visita del papa León XIV a la Argentina. La publicación reunirá distintas miradas sobre el significado de su llegada al país, sus mensajes y el vínculo del Pontífice con América Latina.

Entre los contenidos se destaca “El Papa en Latinoamérica: Una fe viva que genera compromiso”, un recorrido por el viaje de León XIV y las principales reflexiones que dejó durante su paso por la región. También se publicará “Argentina esperaba a Francisco. Se encontró con León XIV”, una mirada sobre las expectativas que rodearon la llegada del nuevo Pontífice y el encuentro con una sociedad que aguardaba una visita papal.

León XIV en la Argentina: PERFIL reúne en una edición especial coleccionable la cobertura de los cuatro días de su visita

La edición incluirá, además, imágenes inéditas de León XIV en la Argentina, un material visual que permitirá recuperar momentos de su visita y acercar a los lectores escenas hasta ahora poco conocidas. A través de sus artículos y fotografías, la publicación propone profundizar en los mensajes del Papa y en el significado de su presencia en el país.

LMM cp