Mañana los lectores de PERFIL recibirán con el Diario una edición de L’Osservatore Romano en lengua española, el periódico oficial del Vaticano, dedicada a la visita del papa León XIV a la Argentina.

En el interior del suplemento, la edición reflejará la cobertura especial que se hizo en el Diario Perfil sobre la gira del papa León XIV en el país con imágenes inéditas de sus recorridas y misas multitudinarias

La publicación reflejará también distintas miradas sobre el significado de su llegada a la región, y el vínculo del Sumo Pontífice con América Latina.

Entre los contenidos se destaca “El Papa en Latinoamérica: Una fe viva que genera compromiso”, un recorrido por el viaje de León XIV y las principales reflexiones que dejó durante su paso por la región. También se publicará “Argentina esperaba a Francisco. Se encontró con León XIV”, una mirada sobre las expectativas que rodearon la llegada del nuevo Pontífice y el encuentro con una sociedad que aguardaba una visita papal.

La edición incluirá, además, imágenes inéditas de León XIV en la Argentina, un material visual que permitirá recuperar momentos de su visita y acercar a los lectores escenas hasta ahora poco conocidas.

A través de sus artículos y fotografías, la publicación propone profundizar en los mensajes del Papa y en el significado de su presencia en el país.