La cantante Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez, compareció este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires como testigo en el marco del juicio contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de lesiones agravadas, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas. Tras la declaración, la cantante habló con la prensa y manifestó su tristeza.

“Fue terrible recordarlo. Que algo que tiene que ver con el amor termine de esta manera es tristísimo. Pero son cosas que pasan”, dijo Fernández ante los periodistas. Si bien no se reconoce como víctima, sostuvo: “No a la violencia”; y felicitó a la justicia porque "fueron muy ágiles".

“Me encantaría que lo hagan también con casos que no sean solo de gente mediática, sino de mujeres que realmente no la están pasando bien, y hombres tampoco”, dijo la artista reflexionando que no se debe discriminar sino que “son cosas que pueden pasar en cualquier momento”. Su declaración se produce en el marco de una causa que llega a juicio por episodios ocurridos entre marzo de 2024 y octubre de 2025.

“Lowrdez” no se reconoce como víctima ni como sobreviviente

La denuncia fue realizada por la madre de la cantante, Mabel López, y la Justicia reconoció que los hechos de violencia ocurrieron efectivamente. Por eso es que la principal afectada forma parte del juicio como testigo y no como querellante. “Yo quiero bienestar para él. Trato de aferrarme a los momentos lindos que tuvimos”, confío Fernández.

La cantante se responsabilizó: “No siento resentimiento, yo también fui parte del proceso”. Además, se mostró angustiada al negar los episodios violentos de su expareja. A las preguntas sobre por qué sentía culpa respondió que creía que ella podría haberse ido: “En un momento empezás a pensar cuánto tuviste que ver en eso”.

Leandro García Gómez preso en la cárcel de Ezeiza

Si se confirma una condena, el acusado podría recibir una pena de 15 años en prisión efectiva. García Gómez no declaró en la audiencia y se remitió a sus dichos anteriores en los que niega los hechos. La causa llegó a juicio aunque la víctima no denunció porque, según sus palabras, “no quería perjudicarlo”.

García Gómez fue detenido cuando encontraron a Fernández en su departamento en Palermo el 23 de octubre de 2025, después de varios intentos de allanamientos por parte de la policía. La madre de la cantante había hecho la denuncia porque no lograba contactar a su hija desde hacía varios días.

Cuando le consultaron a la madre qué esperaba a partir de ahora del proceso judicial sostuvo: “Que se aleje. Que lo tengan alejado para que Lourdes pueda recomponerse y darse cuenta de todo lo que pasó. Todavía no se dio cuenta”. La víctima de violencia de género reconoció también que las chicas que pasen por situaciones similares tienen que acudir a la gente que las quiere: “Por suerte, a mi lado estuvo mi familia”.

LC/MSS