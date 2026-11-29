Una persona puede estudiar, trabajar, compartir actividades con sus amigos y mantener un peso aparentemente saludable mientras atraviesa serias dificultades en su relación con la comida y su imagen corporal. Es que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) no siempre se manifiestan con cambios físicos evidentes. Y aprender a reconocer sus primeras señales puede resultar clave para mejorar las posibilidades de recuperación.

En el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se conmemora cada 30 de noviembre, especialistas argentinos advierten sobre la dimensión creciente de esta problemática, que puede manifestarse a edades tempranas y afectar tanto a mujeres como a varones.

Un estudio publicado en octubre pasado en la revista científica *JAMA Psychiatry*, que analizó datos epidemiológicos de 204 países y territorios, estimó que en 2023 unos 18,1 millones de personas vivían con anorexia o bulimia. De ese total, el 41,2% tenía entre 10 y 24 años y el 30,6% correspondía a varones. Los investigadores calcularon que la cantidad de casos aumentó un 71% entre 1990 y 2023 y proyectaron que, para 2050, podría alcanzar los 21,8 millones. Y eso considerando exclusivamente esos dos diagnósticos.

Según explicó Giselle Vergara, médica especialista en nutrición y coordinadora del Equipo de Tratamiento de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Alemán, se trata de enfermedades complejas que no responden a una elección personal y que pueden comprometer tanto la salud física como el bienestar emocional y los vínculos sociales.

Además de la anorexia y la bulimia nerviosas, entre los diagnósticos más frecuentes figuran el trastorno por atracón y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos (ARFID). Este último no necesariamente está relacionado con el deseo de adelgazar o con la imagen corporal.

El peso de las redes

Otro de los temas que preocupa a los profesionales de la salud es la influencia que pueden tener los contenidos digitales sobre las personas más vulnerables. Una encuesta realizada en abril de 2026 por la National Eating Disorders Association (NEDA), de Estados Unidos, reunió 2.670 respuestas de personas con experiencias de TCA, profesionales de la salud y cuidadores.

Entre los participantes que atravesaban un trastorno alimentario, el 82% manifestó haber tenido conductas alimentarias problemáticas después de exponerse a contenidos centrados en el cuerpo en las redes sociales. Y el 58% de los encuestados señaló que le resultaba difícil evitar ese tipo de publicaciones.

Si bien el relevamiento fue voluntario, no es representativo de la población general ni permite establecer relaciones de causa y efecto, sus resultados dan cuenta de una preocupación.

Patricia Mariela Chavez, licenciada de DIM Centros de Salud, explicó que las redes sociales, los ideales de belleza y la presión estética pueden influir en el desarrollo o agravamiento de estos trastornos, aunque no constituyen por sí solos su causa.

Señales de alerta a tener en cuenta

Los primeros indicios pueden ser sutiles y hasta confundirse con la intención de llevar una vida más saludable. Entre ellos figuran la eliminación de grupos enteros de alimentos, la preocupación excesiva por el peso, la angustia después de comer, el aislamiento social y los cambios en el estado de ánimo.

La consulta temprana es fundamental, ya que entre las posibles complicaciones figuran alteraciones del crecimiento y del desarrollo puberal, problemas cardiovasculares y cuadros de ansiedad y depresión.

Ambas especialistas coinciden en destacar el papel que pueden desempeñar familiares y amigos. Frente a cambios persistentes en las conductas alimentarias, lo recomendable es abrir espacios de diálogo, escuchar sin juzgar y evitar los comentarios sobre el peso y la apariencia física. Y, sobre todo, favorecer una consulta con un equipo multidisciplinario especializado, sin esperar a que aparezcan signos físicos evidentes.