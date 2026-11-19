En 1948, Vittorio De Sica estrenó Ladrón de bicicletas, una de las obras maestras del neorrealismo italiano. Antonio Ricci consigue trabajo, pero le roban la bicicleta indispensable para conservarlo. Desesperado, intenta robar otra. Lo atrapan delante de su pequeño hijo y amenazan con entregarlo a la policía. El propietario, conmovido por la escena, decide dejarlo libre. En aquella Italia devastada todavía quedaba lugar para la compasión.

Stella Maris Chaves, una jubilada de 67 años que cobra la mínima, intentó llevarse fiambres, salchichas y un trozo de carne de un supermercado. Ni siquiera consiguió salir con la mercadería. Fue detenida, procesada por tentativa de hurto y pasó 35 días presa, sin condena, aunque el delito era excarcelable.

La Justicia funcionó con una eficacia admirable. Identificó rápidamente a una peligrosa delincuente, la trasladó esposada al Cuerpo Médico Forense, la privó de su libertad y garantizó así que ningún supermercado perdiera medio kilo de carne por su culpa.

Stella Maris Chaves, detenida por robar fiambre y salchicas para comer; otros jubilados hicieron una "vaquita" para que pudiera volver a su casa. | Crédito: Captura de pantalla

“No tenía para comer”, explicó. Su heladera, según contó, contenía una botella de agua.

Pero había un agravante decisivo: tiene hijos en edad laboral. Con ese argumento, la Cámara del Crimen rechazó el estado de necesidad. Para demostrar que tenía hambre, debía acreditar también que sus hijos no podían alimentarla. La heladera vacía no constituía prueba suficiente.

Al bono de 70.000 pesos nadie lo tocó: simplemente lo dejaron quieto mientras los precios subían. Es el robo perfecto: no hay arma, no hay forcejeo, no hay denuncia. El botín es el gasto que el Estado se ahorra, y con calculada impunidad se lo celebra porque con él se logra una parte importante del superávit fiscal.Con los remedios pasó lo mismo:el PAMI recortó la cobertura gratuita y Stella Maris ya no podía comprarlos. Ella puede comprobar sus resultados cada vez que abre la heladera.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni fue investigado por enriquecimiento ilícito: debía justificar casi US$ 600.000. Explicó que provenía de viejas operaciones con bitcoins, cuyas claves guardaba en una especie de pendrive.

En abril, ante Diputados, Adorni aseguró que respecto de sus bienes “nunca existió ocultación alguna”. En junio admitió más de medio millón de dólares no declarados. No los había ocultado: simplemente los había olvidado.

El fiscal descartó el enriquecimiento ilícito, aunque pidió investigar una posible evasión.

A una jubilada se le exigió probar que sus hijos no podían alimentarla. A un ex jefe de Gabinete le alcanzó un pendrive. Evidentemente, una heladera vacía resulta menos convincente que un pendrive lleno.

Quizás Adorni solo siguió el ejemplo presidencial. En abril de 2024, ante empresarios en el exclusivo Hotel LlaoLlao, Milei declaró: “El que fuga es un héroe”.

La frase no fue un exabrupto: es una doctrina. Para Milei, el Estado es una organización criminal y los impuestos, un robo. Si el impuesto es un robo, quien lo evade se defiende y quien fuga, resiste. Así se completa la inversión moral: el que esconde medio millón de dólares en un pendrive es un héroe; la que esconde medio kilo de carne debajo del abrigo, una delincuente.

Los jubilados no viven: sobreviven. Cuando Stella Maris salió de la alcaidía, la esperaban otros jubilados con 30.000 pesos que habían juntado entre todos para que no volviera en colectivo. Si esta historia tiene héroes, son ellos.

Cuatro días antes, con nuestros impuestos se montó una carpa VIP para la misa de León XIV. No había carne, pero había comida que podría haber terminado en algún comedor escolar. Y si los impuestos son un robo, aquella merienda fue un botín: la pagamos los que no evadimos y la disfrutaron los que nunca irán presos por hambre.

El filósofo John Rawls proponía elegir las reglas de una sociedad sin saber si nos tocaría ser ricos o pobres. Con ese criterio, nadie aceptaría correr el riesgo de ser la jubilada que va presa mientras el evasor puede ser perdonado. Sin embargo, las reglas las escriben quienes saben que nunca serán la jubilada. Por eso lo que parece una falla es, en realidad, el diseño.

En el neorrealismo argentino, el Estado interviene dos veces: primero vacía la heladera; después castiga a quien intenta llenarla. A Antonio le robaron la bicicleta; a Stella Maris, la comida.

La película de De Sica termina con un gesto de humanidad: el propietario de la bicicleta perdona al hombre desesperado. A Stella Maris nadie la perdonó. Salió después de 35 días, cuando su familia y sus allegados lograron reunir los 150.000 pesos de la caución: casi la mitad de su jubilación. Su libertad costó bastante más que la carne. Y la causa sigue abierta.

De todos modos, ¡viva la libertad, carajo! Para algunos la libertad consiste en disponer de cientos de miles de dólares sin declararlos. Para otros, en pagar para que los dejen salir de la cárcel después de intentar comer.