A horas de la llegada de León XIV, la Iglesia de los barrios populares bautizó un puente con el nombre de Francisco

Con la expectativa previa a la llegada de León XIV a Luján, miles de personas caminan hacia la Basílica y participar de la última misa del Pontífice en la Argentina. Pero antes de llegar al santuario, la peregrinación tuvo una parada especial en el cruce de la Ruta 6 y la ex Ruta 7, donde la Familia Grande del Hogar de Cristo, junto a los curas de las villas y barrios populares, homenajearon al papa Francisco y le pusieron su nombre al primer puente de acceso a la ciudad.

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Su convocatoria reunió a integrantes de los Hogares de Cristo, organizaciones sociales, comunidades religiosas y vecinos que llegarán desde distintos puntos del país. Según las estimaciones difundidas antes de la actividad, se esperaba la participación de alrededor de 5.000 personas. Después del encuentro en el puente, los peregrinos continuaron a pie hacia el centro de Luján, donde permanecerán durante la noche para recibir a León XIV al día siguiente.

Allí, donde la Ruta 6 se cruza con la ex Ruta 7, comienza uno de los accesos a la ciudad y se abre el camino hacia la casa de la Virgen. Por eso, los organizadores decidieron que ese puente lleve el nombre de Francisco. Es una manera de reconocer a quien hizo de los puentes, en el sentido más literal y también en el simbólico, una parte central de su recorrido pastoral.

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Para la ceremonia de bendición, los curas de villas y barrios populares lo explicaron con una imagen: “Hay lugares que son solo un cruce de rutas. Y hay lugares donde, de pronto, un pueblo entero se detiene, se persigna y empieza a caminar”. Y agregaron: “Este puente se llama Francisco porque él pasó su vida tendiendo puentes: entre la villa y la ciudad, entre el pueblo y la Iglesia, entre los descartados y la mesa de todos”. Y agrega: “Dicen que la palabra pontífice quiere decir ‘el que hace puentes’”.

La bendición del lugar también incluye un pedido para que el puente se convierta en un “Santuario de nuestro Pueblo Peregrino”. La oración final está dirigida a la Virgen de Luján y a quienes transiten por allí: “Cuida a los que llegan cansados y a los que ya no pueden caminar. Cuida nuestras villas y barrios, que son tu tesoro”.

La convocatoria contará además con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que acompañará el recorrido con militantes y puestos de asistencia. “Vamos a participar obviamente desde la UTEP y, desde el Movimiento Evita en particular, fuertemente en la peregrinación o en la misa de Luján, que va a ser la más conmovedora, la más masiva entendemos que va a tener el Papa en la Argentina”, adelantó Johana Duarte, secretaria gremial de la organización.

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A la par, Duarte contó que los militantes ayudarán a quienes participen de la peregrinación: “La militancia se pone a disposición para acercar agua, para acercar asistencia a los peregrinos y también estar a disposición de todo el pueblo que se va a movilizar para recibir al Papa en Luján”.

Durante la jornada del miércoles 11 de noviembre, León XIV encabezará a las 10 la última actividad pública de su visita a la Argentina. El rector de la Basílica, Lucas García, explicó que la celebración tendrá un “profundo sello de caridad”. También destacó el significado que tiene la llegada del Pontífice para la ciudad: “Luján es el punto de encuentro que atraviesa a toda la Patria. Luján simboliza la casa donde el Papa abraza a la Argentina entera”.

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Por la magnitud de la convocatoria, también será necesario desplegar un operativo logístico especial. Luján tiene alrededor de 100.000 habitantes y deberá recibir a una multitud que llegará desde distintos puntos del país.

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La devoción por la Virgen se remonta a 1630, cuando una imagen que viajaba hacia el norte quedó detenida a orillas del río Luján. Según la tradición, los bueyes que trasladaban las carretas se negaron a continuar hasta que bajaron una de las imágenes.

Allí quedó la Virgen, al cuidado de Manuel, un hombre esclavizado que fue uno de sus primeros custodios. “Desde entonces el pueblo viene a verla. Eso es la religiosidad popular: la fe de un pueblo que sabe dónde buscar a su Madre”, señala el texto.

La Virgen de Luján, patrona de la Argentina | Crédito: Archivo

Detrás del homenaje a Francisco también aparece otra tradición: la de una Iglesia que busca caminar junto a los sectores más postergados. En ese recorrido aparece la figura de Carlos Mugica, el sacerdote villero asesinado en 1974, y la de Rafael Tello, el cura y teólogo que impulsó la primera peregrinación juvenil a Luján, en 1975. La convocatoria nació bajo el lema “La juventud peregrina a Luján por la Patria” y tuvo como punto de partida la parroquia de San Cayetano, en Liniers.

Para los organizadores, “A Carlos Mugica, que dio la vida en 1974, y a sus compañeros, les debemos una forma de ser Iglesia: junto al pueblo”. También recordaron la mirada de Tello, quien entendía “El pueblo pobre no necesita que le expliquen a Dios, porque ya sabe dónde buscarlo”, sintetizaron.

El padre Carlos Mugica, una de las figuras históricas del movimiento de curas villeros | Crédito: AGN

Rafael Tello, el sacerdote que impulsó la primera peregrinación juvenil a Luján en 1975 | Crédito: Archivo

La perspectiva está directamente vinculada con el nacimiento de los Hogares de Cristo, una red de espacios comunitarios que surgió en los barrios populares durante la etapa en que Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. El primero abrió sus puertas en 2008, en la parroquia Virgen de Caacupé, en Barracas. Se extendió a distintas provincias y hoy cuenta con más de 300 dispositivos comunitarios en todo el país, donde acompañan a personas que atraviesan consumos problemáticos y otras situaciones.

MV/MSS