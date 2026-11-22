Dos operarios de la empresa tercerizada Exgadet fallecieron en las últimas horas a raíz de las gravísimas heridas que sufrieron durante la explosión ocurrida el pasado viernes 13 en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, elevando a cuatro el número total de víctimas fatales por el siniestro.

Las nuevas muertes fueron confirmadas por fuentes judiciales y corresponden a Matías Leguizamón, un trabajador oriundo de Santiago del Estero de 33 años, y a Juan José Servín, quien perdió la vida esta mañana mientras permanecía internado en la clínica Solís de la localidad de San Justo.

Tanto Leguizamón como Servín habían sido hospitalizados de urgencia tras el violento estallido con lesiones de extrema gravedad que demandaron cuidados intensivos durante más de una semana.

Pese a la asistencia médica recibida en los centros de salud donde permanecían alojados, ninguno de los dos logró sobreponerse a los cuadros críticos derivados de la onda expansiva y las quemaduras sufridas mientras cumplían tareas operativas en el lugar del hecho.

De esta manera, estos dos decesos se suman a los de los primeros dos trabajadores fallecidos en la misma tragedia, ambos pertenecientes a la planta de la distribuidora Metrogas.

La primera víctima fatal fue Marcelo García, de 47 años y padre de dos hijos de 6 y 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en el sitio de la explosión y cuya identidad recién pudo ser corroborada por la Fiscalía tras realizarse un cotejo de ADN, luego de que su familia iniciara una intensa búsqueda desde el momento del incidente.

La segunda víctima había sido Néstor Julián D’Alessandro, quien murió durante la madrugada del jueves 19 de noviembre en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires tras agonizar varios días por la severidad de sus heridas.

El estallido en Remedios de Escalada provocó una fuerte conmoción en toda la comunidad del sur del conurbano bonaerense y motivó que el municipio de Lanús decretara 72 horas de duelo oficial tras confirmarse las primeras pérdidas. Asimismo, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires había manifestado oportunamente sus condolencias a los allegados de García y D’Alessandro y su solidaridad con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS).

Mientras tanto, la investigación judicial continúa en curso para esclarecer la mecánica del siniestro y establecer las eventuales responsabilidades penales y laborales.