La iniciativa de Editorial Perfil busca acercar el periodismo a chicos y adolescentes, despertar su interés por la actualidad y sumar nuevos lectores. Desde hace un mes, el diario en papel volvió a circular en las aulas de las escuelas públicas porteñas a través de la distribución gratuita de ejemplares.

La movida forma parte de un programa de Alfabetización Mediática que apunta a fortalecer el vínculo de los estudiantes con la información, familiarizarlos con el trabajo periodístico y promover una lectura crítica de las noticias. En un contexto atravesado por el consumo digital y el avance de las pantallas, el proyecto también busca recuperar el diario impreso como una herramienta para informarse y comprender la realidad.

Reparto diario Perfil 27112026 | Crédito: Cedoc

Reparto Diario Perfil 26112026 | Crédito: Cedoc

Reparto Diario Perfil 26112026 | Crédito: Cedoc

Reparto Diario Perfil 24112026 | Crédito: CeDoc

La distribución se realiza de lunes a viernes en distintas instituciones educativas porteñas. Además, el recorrido de cada ejemplar no termina en el aula: los alumnos pueden llevarse los diarios a sus casas y compartirlos con sus familias, ampliando el alcance de la propuesta y acercando nuevos lectores a la edición impresa.

Perfil cumplió su primer mes acercando el diario a las escuelas públicas

Reparto Diario Perfil 26112026 | Crédito: Cedoc

Reparto Diario Perfil 24112026 | Crédito: CeDoc

El reparto gratuito cuenta con el acompañamiento de Banco Macro, Banco Credicoop, Camuzzi y Grupo Petersen, que respaldan esta iniciativa de Editorial Perfil para promover el acceso a la información y recuperar el hábito de la lectura del diario en papel.

Las escuelas públicas interesadas en recibir ejemplares de PERFIL de lunes a viernes o en realizar visitas a la planta de impresión para conocer el proceso de producción del diario pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].

cp