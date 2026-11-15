PERFIL lanza una edición única sobre el papa León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina tuvo una cobertura especial en las páginas de PERFIL, que durante cuatro jornadas publicó ediciones dedicadas a su llegada, sus actividades y los principales acontecimientos de su paso por el país.

Ahora, ese recorrido periodístico estará reunido en un compilado especial que podrá conseguirse a partir del viernes 20 de noviembre en los kioscos de diarios y revistas.

La publicación recupera las cuatro ediciones que acompañaron la visita del Sumo Pontífice y propone volver sobre uno de los acontecimientos de mayor relevancia institucional, religiosa y social del año.

Se trata de un material pensado tanto para quienes siguieron la cobertura durante esos días como para los lectores que quieran conservar un registro de la presencia del Papa en la Argentina.

Desde el inicio de la visita, PERFIL preparó una cobertura periodística especial para seguir cada instancia de la agenda papal.

A través de sus ediciones, el diario reunió información, análisis, testimonios y las distintas miradas sobre un acontecimiento que convocó la atención de la sociedad argentina.

La primera edición reconstruyó el arribo del Papa León XIV a Buenos Aires desde Uruguay y el comienzo de una visita histórica, la primera de un Pontífice al país desde 1987.

La cobertura incluyó la multitud que se acercó a las calles para recibirlo, su paso por la Casa Rosada, el encuentro con Javier Milei y su discurso ante legisladores y dirigentes de distintos espacios políticos. También registró la presencia de Victoria Villarruel y el primer mensaje del Papa en la Argentina.

La segunda entrega puso el foco en los cuestionamientos del Pontífice a las políticas económicas del Gobierno. Durante un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), reunió a empresarios, trabajadores y representantes de la economía popular, ante quienes sostuvo que privar a una persona de empleo es “herir gravemente su dignidad”. La edición también destacó su visita al Cotolengo Don Orione, en Claypole y sus diferencias con el programa de ajuste de Milei.

En su tercer día en el país, León XIV volvió a referirse a las consecuencias sociales de las políticas de ajuste y a las injusticias que, según planteó, generan las medidas económicas del Gobierno. La edición compila sus principales mensajes sobre la justicia social y el trabajo, en una jornada en la que el Papa profundizó el contenido doctrinario de su visita antes de partir rumbo a Perú.

La última edición estuvo dedicada al cierre de la visita papal, con una agenda que incluyó su paso por la cárcel de Devoto, donde habló sobre la impunidad, la corrupción y el engaño del “dinero fácil”. También reflejó la celebración religiosa que encabezó y que se ubicó entre las tres más convocantes de la historia. En el homenaje a la Virgen y a la tierra de Francisco, León XIV vistió los colores celeste y blanco y dejó una frase que marcó la despedida: “Pueden decir que este país, desde ahora, tiene dos Papas: uno nacido y otro por adopción”.

Cómo conseguirlo. El compilado de las cuatro ediciones especiales estará disponible desde el viernes 20 de noviembre en los kioscos de diarios y revistas. De esta manera, los lectores podrán acceder en una única publicación al material que PERFIL preparó durante los días de la visita del Papa.

La propuesta permite recuperar las distintas entregas que fueron publicadas durante la estadía de León XIV en la Argentina y conservarlas en un mismo ejemplar. Así, el compilado reúne el trabajo periodístico realizado en torno a un acontecimiento que trascendió el ámbito estrictamente religioso y tuvo repercusiones en distintos sectores de la sociedad.