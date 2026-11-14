Por la diabetes, a cuidar la vista

Una persona puede tener una visión perfecta, no sentir molestias en sus ojos y -sin embargo- estar desarrollando una enfermedad que, con los años, puede dejarla ciega.

Esta patología, conocida como “retinopatía diabética” (RD), tiene una característica que la vuelve especialmente peligrosa: durante sus primeras etapas no provoca síntomas. Y cuando comienzan los problemas visuales, el daño puede estar avanzado.

De hecho, esta complicación de la diabetes es una de las principales causas de pérdida irreversible de la visión en adultos.

Según advierten los especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA, es la principal causa de pérdida visual no recuperable entre las personas de 20 a 64 años en los países industrializados. Y se calcula que es responsable del 10% de los nuevos casos de ceguera que se registran cada año.

“Los altos niveles de azúcar en la sangre producen un deterioro de los vasos sanguíneos que irrigan la retina, lo que lleva a un aumento de su permeabilidad y a la salida anormal de sangre y fluidos hacia la misma”, explicó el doctor Marcelo Zas, jefe de la sección Retina de la División Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

El problema es que, cuando los niveles de glucosa se mantienen elevados durante mucho tiempo, los pequeños vasos sanguíneos que alimentan la retina comienzan a deteriorarse. Y eso puede provocar hemorragias y otras lesiones capaces de comprometer seriamente la visión.

Riesgos. Las estadísticas médicas muestran que la posibilidad de desarrollar esta complicación aumenta con los años de evolución de la diabetes. Por ejemplo, entre quienes tienen diabetes tipo 1 desde hace menos de cinco años, alrededor del 13% presenta algún grado de retinopatía. Pero cuando la enfermedad lleva entre 10 y 15 años de evolución, esa proporción puede llegar al 90%.

Algo similar ocurre entre los pacientes con diabetes tipo 2. Según los datos del Clínicas, entre el 24% y el 40% de quienes recibieron el diagnóstico hace menos de cinco años presentan lesiones en la retina. Y esa proporción puede elevarse al 84% cuando pasaron más de 15 años.

¿Cómo advertir que se está desarrollando esta enfermedad? El tema es que puede avanzar sin dar señales. Cuando aparecen los primeros síntomas, estos incluyen disminución de la agudeza visual, manchas negras que parecen flotar frente a los ojos y dificultades para ver durante la noche.

Por eso los especialistas insisten en que no hay que esperar a notar problemas para consultar al oftalmólogo. Las personas con diabetes tipo 1 deben comenzar los estudios de detección a partir del quinto año de evolución. En cambio, quienes tienen diabetes tipo 2 deberían realizarse un examen de fondo de ojo desde el momento del diagnóstico y repetirlo, al menos, una vez por año.

La buena noticia es que un adecuado control de la glucemia, la presión arterial y el colesterol, junto a controles oftalmológicos periódicos, puede ayudar a prevenir la pérdida de visión.