Un equipo científico liderado por el Conicet y Parques Nacionales reveló el impacto real de los devastadores incendios forestales de 2022 en los Esteros del Iberá, Corrientes.

El estudio,que acaba de ser pubicado en la revista Biological Conservation, cuantificó por primera vez las pérdidas directas en la fauna silvestre tras el paso de las llamas. Los resultados confirmaron una verdadera tragedia ecológica: el fuego provocó la muerte inmediata de más de 640.000 animales vertebrados en la reserva natural.

Para obtener estas alarmantes cifras con precisión, los especialistas recorrieron más de 165 kilómetros a los pocos días de extinguirse los focos ígneos y lograron identificar al menos 28 especies afectadas, siendo los pequeños reptiles y los grandes mamíferos los grupos que sufrieron la mayor mortalidad.

El estudio también reveló que entre las víctimas que resultaron más afectadas por los devastadores incendios forestales la culebra de agua registró más de 160.000 ejemplares muertos, mientras que el carpincho perdió al 63% de su población en las áreas incendiadas.

Efecto dominó. Los especialistas demostraron que la tragedia no respetó límites geográficos, golpeando por igual a las zonas protegidas del Parque Nacional Iberá como, así también, a los campos ganaderos privados.

Los expertos advierten que la drástica caída de los carpinchos representa un grave peligro para el equilibrio del ecosistema, ya que son considerados verdaderos ingenieros ambientales. Cabe resaltar que este animal constituye el 66% de la dieta del yaguareté, especie clave que está siendo reintroducida en la región correntina.

Ante este panorama desolador, los investigadores advirtieron que las políticas tradicionales enfocadas únicamente en apagar las llamas cuando ya comenzaron resultan insuficientes.

En su lugar, proponen implementar un Manejo Integral del Fuego, un modelo moderno que prioriza la prevención y el control planificado de la vegetación seca. Según la becaria Quimey Gómez, autora principal del trabajo, es urgente prepararse para el “Piroceno”, una era marcada por incendios cada vez más extremos.

El estudio cobra una relevancia vital frente a la actual variabilidad climática, donde la región pasa de severas inundaciones a períodos de extrema sequía, por lo que los científicos afirmaron que anticiparse a los próximos ciclos secos es fundamental para evitar que se repita una catástrofe ambiental de semejante magnitud.