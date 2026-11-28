El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dejó firme la condena a tres años de prisión de ejecución condicional contra el ganadero Ricardo La Regina, hallado responsable de la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo entre agosto y diciembre de 2021. Con el rechazo a la impugnación extraordinaria presentada por la defensa, el máximo órgano judicial de la provincia ratificó los fallos previos y sentó un precedente inédito en materia de derecho ambiental en la Argentina.

La causa se inició a fines de noviembre de 2021 bajo la conducción de la fiscal Florencia Gómez. Según quedó acreditado en el expediente, el productor agropecuario ejecutó tareas de desmonte, apertura de caminos y remoción de suelo con maquinaria pesada en un sector de Punta Clara, al norte de la reserva de Punta Tombo, dentro del área Patagonia Azul protegida por la Unesco. Las intervenciones avanzaron directamente sobre zonas de alta densidad de nidificación en plena etapa reproductiva de la especie.

Para probar la magnitud del daño, la investigación incorporó por primera vez en un proceso penal de estas características imágenes satelitales, estudios cartográficos e informes técnicos especializados.

A ese material se sumaron inspecciones oculares en el terreno y testimonios de biólogos y peritos que permitieron reconstruir la secuencia de las topadoras y dimensionar el impacto ecológico sobre el hábitat costero.

Ratificado en tres instancias.

El recorrido judicial de La Regina atravesó tres revisiones sin cambios en el veredicto.

El 20 de noviembre de 2024, un Tribunal Colegiado de Rawson le impuso la pena de tres años de prisión en suspenso al considerarlo autor de tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal, ordenando además el decomiso de la retroexcavadora empleada para abrir los caminos.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew desestimó los planteos de nulidad de los abogados defensores y confirmó la sentencia de origen.

Finalmente, tras la audiencia celebrada el 21 de abril de 2026 –en la que la Fiscalía y las querellas reclamaron sostener el criterio de los tribunales inferiores–, el Superior Tribunal chubutense cerró la discusión provincial y consolidó un fallo histórico para la protección de la fauna silvestre.