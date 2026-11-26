Una formación del tren Mitre quedó detenida este jueves por la mañana entre las estaciones Colegiales y Carranza , luego de que se registraran chispazos y humo en las vías. El episodio obligó a desplegar un operativo de emergencia para evacuar a los 220 pasajeros y provocó la interrupción de los tres ramales de la línea que ya fue restablecido.

Según la información oficial de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, debajo de la formación se detectó un foco de incendio, luego de que el tren arrollara una chapa que se encontró en las vías. Ante la emergencia, se desplazaron bomberos del Destacamento Palermo y, una vez comprobada la interrupción del suministro eléctrico, se procedió a extinguir las llamas y evacuar a los pasajeros.

En el operativo participaron dos dotaciones de bomberos , una de Belgrano y otra de Chacarita, además de dos unidades del Grupo Especial de Rescate. Personal del SAME también se hizo presente para asistir a los pasajeros.

En medio de la situación, quienes viajaban en la formación permanecieron dentro de los vagones mientras guardaban que se cortaría el suministro eléctrico para poder descender de manera segura. La evacuación se demoró debido a que las autoridades debían confirmar que el tercer riel estaba sin energía. El procedimiento se realizó en 35 minutos , en orden y sin incidentes, con la intervención conjunta de Bomberos, Policía, GER, SAME y personal de Tránsito de la Ciudad.

El SAME desplegó 50 móviles y 114 agentes para asistir a los pasajeros. En total, 16 personas, todas adultas, recibieron atención médica en el lugar y no hubo traslados a hospitales . El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que tres pasajeros sufrieron ataques de pánico, aunque ya se encontraron recuperados. “No hay patologías de urgencias”, precisó.

Gabriela, una de las pasajeras, relató a TN antes de las 7 de la mañana lo que sucedía dentro del tren: “Se está prendiendo fuego el tren, hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar”. Además, explicó que la formación se encontraba en una zona entre Colegiales y Carranza donde no podía bajar por la presencia de electricidad en las vías.

"Hay gente llorando, muy mal. Tenemos dificultades para respirar" , describió la mujer, quien también señaló que llevaban cerca de media hora detenidos y que, ante la falta de aire, algunos pasajeros comenzaron a abrir las puertas.

Otra pasajera que viajaba en la misma formación también habló con TN y aseguró que estuvo más de 45 minutos encerrados. "Estuvimos encerrados más de 45 minutos. No se podía abrir la puerta. Me subió la presión", relató.

Finalmente, los bomberos lograron cortar el suministro eléctrico y comenzaron las tareas de evacuación de los pasajeros por las vías. Mientras tanto, permanecían interrumpidos los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre.

La interrupción del servicio de la línea Mitre

A través de un comunicado, Trenes Argentinos informó que los servicios de la línea Mitre quedaron interrumpidos desde las 6.30 de este jueves en sus tres ramales: Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre, a raíz de una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica.

La empresa confirmó que el incidente se produjo luego de que una formación arrollara una chapa entre Colegiales y Carranza, lo que ocasionó el desperfecto eléctrico. En el lugar trabajaron equipos de Trenes Argentinos, Bomberos y el SAME para completar la evacuación.

Asimismo, indiquen que las causas de la presencia del objeto sobre las vías son materia de investigación y que personal ferroviario se encuentra trabajando para solucionar el inconveniente y restablecer la prestación lo antes posible.