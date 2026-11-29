A la hora en que suenan los timbres del Colegio Ward, circular por la calle Concejal Héctor Coucheiro al 600 se vuelve una prueba de paciencia entre autos frenados, veredas estrechas y peatones esquivando embotellamientos. En esa misma cuadra tranquila de Villa Sarmiento, donde el código urbano solo permite construir viviendas familiares de baja escala, un proyecto inmobiliario para levantar 25 departamentos y 50 cocheras encendió una alarma barrial que acaba de anotarse su primer triunfo político en el Concejo Deliberante de Morón.

El expediente estaba listo para llegar al recinto en la última sesión ordinaria de noviembre, pero terminó archivado en el congelador al menos hasta marzo. El freno no llegó por los canales habituales, sino tras una interpelación directa de los habitantes al intendente Lucas Ghi durante una actividad en la Casa María Elena Walsh, donde el mandatario admitió fallas en la convocatoria vecinal y prometió bloquear el tratamiento tanto en el cierre ordinario como en eventuales sesiones extraordinarias.

Detrás de esa marcha atrás hay cinco años de tironeos silenciosos en torno al Expediente 85197/23 (iniciado en septiembre de 2021 bajo el número 15092/21) y un rechazo formal respaldado por más de 800 firmas. Para los residentes, el desembarco de un bloque de tres plantas no solo rompería la fisonomía histórica del vecindario, sino que terminaría de saturar servicios públicos que ya trabajan al límite.

“La cuestión de fondo de los vecinos es preservar la identidad y la fisonomía del barrio y que no nos afecten los servicios básicos, como la presión de agua que hoy es deficiente, el tema de la energía eléctrica y el tránsito”, sintetizó Eduardo a PERFIL, uno de los voceros de la asamblea barrial.

El vecino sostuvo que el avance administrativo buscó esquivar el control de la comunidad: “En julio de 2024 nos enteramos como pudimos, un poco por boca a boca, de una audiencia pública que se iba a realizar en agosto porque el Concejo Deliberante estaba obligado a hacer una notificación fehaciente a 600 metros a la redonda, pero después en las planillas vimos que solo le habían informado a 40 vecinos”. Según relató, recién al acceder al expediente digital descubrieron las inconsistencias técnicas y presentaron notas que nunca recibieron respuesta formal.