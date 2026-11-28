El sistema climático global cruzó una barrera sin precedentes en los registros instrumentales modernos, luego de que el planeta Tierra experimentara una semana con temperaturas 2°C por encima del nivel de referencia y batió un nuevo récord térmico diario.

De acuerdo con los datos preliminares de la plataforma Climate Pulse, entre el 18 y el 23 de noviembre el promedio térmico mundial se mantuvo durante seis jornadas consecutivas.

El punto máximo de esta secuencia ocurrió el lunes 23 de noviembre, cuando la temperatura media global trepó a 14,47 °C y marcó una anomalía récord de +2,24°C, desplazando la marca previa de +2,05°C registrada en noviembre de 2023.

Según los registros del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el planeta Tierra encadenó seis jornadas seguidas por encima de ese umbral crítico y alcanzó una anomalía diaria inédita.

Qué dicen los especialistas sobre la anomalía térmica de noviembre de 2026

En el marco de las sesiones de la cumbre climática COP31, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo alertó: “Hemos entrado en una nueva era de extremos climáticos. Un El Niño de gran tamaño está chocando con un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático provocado por el hombre. Los récords climáticos siguen cayendo”

“Octubre ha continuado el patrón de notable calor global, con temperaturas récord a nivel mundial y en la superficie del océano. Resulta particularmente significativo que también se espere que el promedio de cuatro años supere los 1,5°C, lo que pone de relieve cuán sostenido se ha vuelto este período de calentamiento global”, señaló la responsable estratégica de Clima del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF / Copernicus), Samantha Burgess.

Los objetivos internacionales se miden sobre promedios climatológicos sostenidos durante décadas, aunque los registros diarios anticipan la cercanía física a esos umbrales críticos. Con este comportamiento térmico en el tramo final del año, los modelos de Copernicus proyectan que 2026 cerrará entre los dos años más cálidos jamás documentados por la ciencia.

No obstante, los climatólogos aclararon que superar esa marca durante varios días consecutivos no significa haber incumplido de forma permanente los límites del Acuerdo de París.

Fin de semana agobiante. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará un fin de semana con temperaturas sofocantes y condiciones netamente veraniegas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El termómetro registrará un ascenso sostenido en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense desde ayer y se mantendrá hasta alcanzar un pico de 34°C el domingo, despidiendo el penúltimo mes del año sin lluvias a la vista.

De acuerdo con datos oficiales, se advierte que advierten que en distintas localidades del conurbano los registros térmicos podrían escalar hasta los 36°C o 37°C entre el domingo y el lunes.