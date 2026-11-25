La Argentina está subiéndose a una opción poco habitual: convertirse en un polo internacional de investigación médica, atraer inversiones millonarias y generar empleos altamente calificados. Sin embargo, lo más importante de este crecimiento son los potenciales beneficios para miles de pacientes argentinos, que -gracias a sumarse a un protocolo de investigación- pueden acceder gratuitamente a tratamientos innovadores, tecnología y atención médica que cumple bajo los mismos altos estándares internacionales de los hospitales del primer mundo.

Las cifras muestran que el país atraviesa un momento de expansión. Según datos de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, entre enero y septiembre de 2026 ANMAT aprobó 291 estudios de farmacología clínica, un 36% más que en igual período de 2025. La cifra incluso supera los 290 autorizados durante todo el año pasado.

Ensayos clínicos: ¿por qué son la mejor alternativa para recibir atención médica de calidad y gratis?

Este crecimiento se apoya en una red de más de 700 centros de salud y en una inversión que, según CAEMe, ronda los US$ 700 millones anuales. Además, un acuerdo con el Ministerio de Salud contempla una proyección de US$ 8.000 millones de inversión privada para los próximos seis años.

Y esta ya no es una actividad menor en la economía local: la investigación farmacéutica representa cerca de la mitad de la inversión privada empresarial argentina en investigación y desarrollo.

| Crédito: Alejandro Adur

En los últimos días hubo dos novedades que refuerzan esta senda. La biotecnológica estadounidense Amgen anunció que Buenos Aires será sede de su nuevo hub regional de investigación clínica, que coordinará proyectos de Argentina, México y Colombia. Y explicó que hoy nuestro país aporta el 4,9% de los pacientes que participan de sus estudios en todo el mundo.

En Argentina se invierten alrededor de U$ 750 millones en investigación clínica

La otra es la inauguración de “Libertador Research”, un centro privado ubicado en Belgrano que cuenta con 4.200 metros cuadrados distribuidos en 14 plantas dedicados a estas temáticas. Bajo la dirección médica del neumonólogo Alexis Doreski, proyecta desarrollar más de 400 ensayos simultáneos, con la participación de más de 300 investigadores y atender el tratamiento experimental (usualmente de fase 3) de entre 5 y 10 mil pacientes por año.

Sus responsables estiman que permitirá ampliar cerca del 10% la capacidad nacional de investigación clínica.

Medicina de avanzada pero gratuita

¿Qué gana concretamente un paciente con esta tendencia? Mucho. Participar de un ensayo clínico puede significar acceder a medicamentos experimentales que todavía no se comercializan, recibir controles muy frecuentes y tener seguimiento de equipos especializados. Y eso en un contexto donde participar en el protocolo hace que todo lo que reciba sea gratuito, independientemente de la cobertura médica del participante.

"Las ventajas de poder entrar en un protocolo médico de investigación son muy evidentes", le explicó anteriormente a PERFIL la médica diabetóloga Georgina Sposetti, fundadora de la plataforma “Un Ensayo para Mí”, que conecta pacientes con investigadores.

Según detalló, hay personas que participan por altruismo, para contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos, mientras otras buscan posibilidades terapéuticas para enfermedades que no responden adecuadamente a las alternativas disponibles.

Una ventaja importante es que estos estudios se desarrollan bajo protocolos internacionales, con controles de calidad, seguimiento clínico y supervisión ética. En muchos casos, quienes no reciben la nueva droga experimental acceden al tratamiento de referencia establecido para su enfermedad. Aunque el diseño varía según el estudio, todos los participantes deben recibir la atención prevista en el protocolo.

Para pacientes con enfermedades oncológicas, autoinmunes, neurológicas o poco frecuentes, esto puede abrir posibilidades que de otro modo resultarían difíciles de alcanzar. Sin embargo, la participación no garantiza una mejoría ni que el fármaco investigado resulte más eficaz que los tratamientos existentes.

Además, el paciente cuenta con consultas, estudios y análisis periódicos para evaluar su evolución y detectar posibles efectos adversos. La investigación clínica exige consentimiento informado, supervisión de comités de ética y autorización regulatoria cuando corresponde.

Desafío de divulgación

El crecimiento de la infraestructura no alcanza por sí solo. Uno de los grandes desafíos internacionales de la investigación clínica es identificar, convocar e incorporar suficientes voluntarios que cumplan los requisitos de cada estudio.

Por eso Libertador Research también desarrollará actividades educativas y de divulgación para pacientes, familiares, médicos y otros profesionales sanitarios. Contará con un auditorio y tres aulas destinadas a capacitación y encuentros con la comunidad.

La información resulta decisiva. Muchas personas desconocen que pueden participar de un ensayo, mientras que sus médicos tratantes no siempre están familiarizados con las investigaciones disponibles.

Así, ampliar la investigación clínica puede generar un doble beneficio: más inversiones, formación profesional y desarrollo científico para el país y, sobre todo, mayores oportunidades de acceso a medicina de avanzada para los pacientes argentinos. Una combinación donde el crecimiento económico puede traducirse también en mejores posibilidades de atención sanitaria.

cp