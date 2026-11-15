Temporal en Catamarca: una mujer murió tras ser arrastrada por una correntada

Un lamentable hecho golpeó en la madrugada de este sábado a la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde una mujer murió arrastrada por una correntada en medio del fuerte temporal que golpeó a la capital provincial.

La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo, una mujer sexagenaria cuyo cuerpo apareció sobre la avenida Güemes Oeste, a la altura de calle Vicente Ponessa, una zona donde se concentró un caudal hídrico de gran volumen como consecuencia del temporal.

Según se conoció, la mujer habría salido de su domicilio durante el momento de mayor intensidad de las precipitaciones para poder guardar su auto frente a una posible de granizo. En aquel momento habría sido derribada por la corriente de agua, cuya fuerza la arrastró aproximadamente una cuadra.

El cuerpo de Castillo fue encontrado por los vecinos de la zona, los cuales dieron aviso a la Policía, según detalló el medio La Unión Digital. Acto seguido, los uniformados se acercaron al lugar y rescataron a la mujer. Si bien intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito.

Una ambulancia del SAME certificó el fallecimiento en el lugar y la autopsia practicada luego en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú confirmó que la causa del fallecimiento fue por asfixia por sumersión y politraumatismos provocados por la fuerza del agua durante el arrastre, según detalló Catamarca Ya.

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La hija de la víctima también fue alcanzada y arrastrada por la correntada en el mismo lugar, aunque en su caso logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista. Actualmente permanece bajo observación y se encontraría fuera de peligro.

El caso por el fallecimiento de Castillo quedó en manos del fiscal en turno, Ricardo Córdoba Andreatta, quien dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado a la Morgue Municipal, al mismo tiempo que ordenó la necropsia que permitió determinar las causales exactas del fallecimiento.

AS / EM