Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, la Asociación Civil Alfonso Farías realizará este martes 1° de diciembre desde las 12 una jornada gratuita de prevención sanitaria y música en vivo en la Plaza Houssay (avenida Córdoba y Junín, Recoleta).

La iniciativa, organizada junto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), combinará testeos rápidos y confidenciales de VIH con controles odontológicos, médicos y psicológicos. Además, habrá un festival con la presencia de La Bomba de Tiempo, Parientes, Andando Descalzo y DJ Cosmika.

En caso de lluvia, la movida se trasladará al hall de la Facultad de Ciencias Económicas, ubicada frente al paseo público.

Durante el desarrolla del encuentro, equipos de profesionales de la UBA brindarán atención sin costo ni turno previo. Además del testeo rápido de VIH, el dispositivo sanitario incluirá controles clínicos generales, revisación de mucosa bucal, hisopados, atención odontológica y asistencia psicológica, en el marco de una campaña que busca acercar el diagnóstico temprano al espacio público universitario.

La urgencia de sostener estas acciones de prevención se apoya en los últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, y según los datos oficiales, en la Argentina viven alrededor de 140.000 personas con VIH y se registran unos 6.900 nuevos diagnósticos por año. Si bien 71.000 pacientes reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público, el 13% desconoce su estado serológico y el 49% de las detecciones se produce en etapas avanzadas de la infección.

A este cuadro se suma una fuerte suba de otras infecciones de transmisión sexual vinculadas al bajo uso de preservativo, vía que explica más del 95% de los contagios en el AMBA.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la sífilis alcanzó un récord de 46.799 casos en 2025 —frente a los 36.917 de 2024—, con mayor impacto en jóvenes de 15 a 34 años y riesgo de transmisión congénita en la mitad de los embarazos sin tratamiento, mientras crecen también el HPV y la gonorrea farmacorresistente.