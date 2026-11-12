Trasladan a los últimos presos de la cárcel de Devoto al penal de Marcos Paz tras la visita del papa León XIV

El último grupo de detenidos de la cárcel de Villa Devoto fue trasladado este jueves al mediodía al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.Se trata de 69 personas privadas de la libertad que permanecieron en el establecimiento para participar de la histórica visita del Papa León XIV al establecimiento penitenciario ubicado en el barrio porteño.

Durante la mañana del miércoles, el Papa se reunió con ellos y le mostraron una cárcel de Devoto muy alejada de lo que realmente fue, con una población 20 veces más grande. Allí se escucharon los testimonios de dos detenidos y de una persona que había recuperado la libertad. En su mensaje, el Santo Padre pidió un trato más humano dentro de las instituciones penitenciarias y sostuvo que el tiempo de encierro también puede ser una oportunidad para reiniciar la vida.

León XIV advirtió a los jóvenes sobre los peligros de las redes sociales y la obsesión por el éxito

El Servicio Penitenciario Federal coordinó el operativo de este jueves junto con la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Trasladan a los últimos presos de la cárcel de Devoto | Crédito: NA

Con este movimiento quedará completado el traslado de la población cárcel de Devoto, que durante casi un siglo funcionó como la última prisión federal dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La visita del Papa a Devoto y el traslado de internos



El domingo 11 de octubre se dio inicio a los traslados de presos y, luego de cinco días consecutivos, se logró el traspaso de 1.400 internos.

Ante la visita del Santo Padre al país, se anunció que en la agenda se tenía prevista una visita a la cárcel de Devoto, por lo que se dispuso que aquellos que cumplieran la última etapa de su condena, fueran religiosos y tuvieran buena conducta pudieran ser parte del encuentro.





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