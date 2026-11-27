Un buque cisterna que transportaba 7.650 toneladas de combustible volcó y quedó parcialmente sumergido frente a la isla española de Ibiza durante la noche del miércoles 25 al jueves 26 de noviembre. Los equipos de emergencia rescataron a los 17 tripulantes del Med Emre, aunque uno de ellos murió tras ser trasladado a un hospital. España activó sus planes de contingencia marítima y protección costera ante el riesgo de que los hidrocarburos llegaran al mar.

La embarcación, de bandera maltesa, había partido de Algeciras con destino a Barcelona. Según fuentes de seguridad citadas por El País, llevaba 4.850 toneladas de diésel, 2.000 de combustible aeronáutico y 800 de nafta. El accidente ocurrió a unos 56 kilómetros de Ibiza, de acuerdo con la Dirección General de Emergencias e Interior de las Islas Baleares.

El Centro de Coordinación de Salvamento de Valencia recibió la primera llamada de socorro a las 22.30 del miércoles. Seis minutos después, la tripulación informó que el buque tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. Hacia la medianoche, la embarcación quedó con la quilla hacia arriba y parte del casco bajo el agua, según el Gobierno español.

EN DESARROLLO....