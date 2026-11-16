El paso del Papa León XIV por el país funciona como un momento de suspensión de la crispación continua. No es novedad que los medios digitales y las redes sociales han ayudado a construir un escenario de polarización permanente. Hoy, la división y el enfrentamiento son omnipresentes. Su ruido aturde.

La necesidad de escapar de esa tensión constante se vuelve vital. Para aflojar el teatro político de la confrontación, solemos buscar el entretenimiento, la distracción. Pero la suspensión que genera el Papa a su paso es de otra naturaleza. No es la pura distracción necesaria; es una suspensión ritual.

El rito, desde los pueblos antiguos, es una experiencia que hace olvidar el mundo corriente para elevarnos a otro nivel de existencia. En ese espejo, la presencia y el discurso pontificios funcionan como un símbolo: por un momento, nos hacen olvidar el repudio mutuo para empujarnos a escuchar lo olvidado. Recordar que no es solo cuestión de vivir y sobrevivir, sino de recuperar lo humano.

Se adhiera o no a lo religioso, se comulgue o no con el catolicismo, la palabra del Papa tal vez sea el último discurso que nos hace olvidar el enfrentamiento en el tiempo digital omnipresente. Nos recuerda lo que tendría que ser el mundo: la economía al servicio del bienestar humano y no de una minoría privilegiada; la tecnología como herramienta de crecimiento y no como un engranaje del capitalismo corporativo.

Son llamados a una conciencia crítica humanista que nacen desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII, a fines del siglo XIX. El Papa Francisco sumó su meditación respecto al medio ambiente en Laudato si' (Alabado seas), de 2015. El actual pontífice, León XIV, tensa el arco en su encíclica Magnifica Humanitas, de mayo de este año, con las tensiones de la inteligencia artificial en veloz expansión.

La concordia y la alerta frente al virus de la guerra resuenan como valores que contrastan con una humanidad en continuo conflicto"

No propone una regresiva negación ludita del avance tecnológico, sino que denuncia el colonialismo de datos: una nueva forma de lo colonial, no como dominación de tierras ni cuerpos físicos a través de la fuerza militar, sino como apropiación de las bases de datos de las personas para un control algorítmico de la vida.

El llamado a la paz, la concordia y la alerta frente al virus de la guerra resuenan como valores que contrastan con una humanidad en continuo conflicto. Desde un escepticismo inevitable, se podría alegar que el mensaje eclesiástico oculta su conservadurismo esencial, el cual colisiona con algunos aspectos de la modernidad.

O que ensambla escenarios de otro teatro; ya no el de la sobreactuación del repudio sin voluntad de acuerdos, sino la escenificación de un bien imaginario. Es cierto. Pero la ausencia definitiva de una voz que nos recuerde el camino perdido hacia un horizonte más luminoso solo sirve para avivar la resignación. Para naturalizar la oscuridad que crece.

Para que la ritualidad de la palabra papal no sea un mero gesto teatral, hace falta la participación activa de los oyentes mediante el desafío del auto-cuestionamiento. No se trata de dictar siempre lo que "debe ser", sino de preguntarse hasta qué punto preferimos la lucha ciega por el poder en lugar del difícil diálogo por el interés general.

De no ser así, el modo de vivir que propone el visitante se olvidará con la rapidez de un tornado. Todo quedará en la miseria de sacar partido político, en lugar de entender una verdad fundamental: lo mejor siempre surge al superar la agotadora repetición de lo mismo.

*Filósofo, docente, escritor

MM