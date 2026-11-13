Una jubilada lleva más de un mes presa por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado

Estela Chávez tiene más de 65 años, seis hijos y cobra la jubilación mínima. Durante buena parte de su vida trabajó en casas particulares, donde realizaba tareas de limpieza, pero dejó de hacerlo cuando el esfuerzo físico y los gastos de transporte se volvieron difíciles de sostener. Accedió a la jubilación mediante una moratoria previsional y hoy está acusada de tentativa de hurto por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado.

Su detención ocurrió el 8 de octubre en San Fernando , donde las cámaras de seguridad registraron cuando intentaba ocultar un corte de carne entre sus prendas. Los guardias la interceptaron cuando todavía estaba en la fila de las cajas, antes de que pudiera cruzar la línea de pago. Desde entonces, permanece en la Alcaidía N.º 15, Chacarita.

A carga de acompañarla está su hijo menor, Mariano Franco , quien una vez por semana se acerca hasta la alcaidía para llevarle ropa limpia, algo de comida y elementos de higiene, además de retirar las prendas que necesita lavar. No puede verla personalmente.

Para saber, el caso quedó vinculado con un expediente de 2025 , también relacionado con un presunto intento de sustraer alimentos de un supermercado. Según la reconstrucción del caso, ninguno de los dos episodios llegó a consumarse.

Un supermercado de cadena | Crédito: Archivo

El expediente está identificado como CCC 52837/2026 y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. La defensa de Chávez está a cargo de la Defensoría Pública Oficial N.º 15 .

Sobre las dificultades judiciales se suman los problemas médicos que atravesó durante el encierro. El 21 de octubre, Estela tuvo una infección urinaria y necesitó atención médica y antibióticos . Según contó su entorno, para conseguir que la trasladaran deberá comunicarse con su defensor y gestionar la asistencia a través de esa vía. El 3 de noviembre volvió a necesitar atención médica y tuvo que repetir el procedimiento.

Además, Chávez está alojado en una celda con otras cinco mujeres y, según denunció Franco, comenzó a presentar problemas pulmonares por la exposición al humo de cigarrillo dentro de la dependencia.

" Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí . Está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman adentro. Está en una celda con otras cinco personas. La semana pasada se descompuso de nuevo", contó. Mariano también atraviesa una situación económica complicada. Trabajaba como ayudante de cocina, pero acaba de quedarse sin empleo. “ Hago cualquier cosa, lo que sea ”, insistió.

Se conoció el número de ladrones que arrestaron en Plaza de Mayo y Puerto Madero durante el operativo por la visita del Papa.

El informe que advirtió sobre las alcaidías porteñas

En un informe de 2025 sobre la situación de las mujeres alojadas en esas dependencias, el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura advirtió que la cantidad de detenidas había aumentado de manera sostenida. Según el relevamiento, la población femenina pasó de 37 mujeres en enero de 2024 a 80 en diciembre de ese año. Para el 1° de julio de 2025, la cifra ya había trepado a 97 .

El relevamiento describió la situación procesal de las detenidas: el 94% de las mujeres alojadas entre agosto y diciembre de 2024 estaba privado de su libertad sin una condena firme. De ese total, el 52% no tenía resolución judicial y el 42% permanecía bajo prisión preventiva. Apenas el 6% cumpliría una pena luego de una sentencia firme.

Otro de los puntos que encendió las alarmas fue el tiempo de permanencia en establecimientos que deberían funcionar como espacios transitorios, preparados para estadías de entre 24 y 72 horas . En diciembre de 2024, el promedio de detención llegó a los 36 días, con una mediana de 23 y casos que alcanzaron los 182 días. En octubre, incluso, se había registrado una permanencia de 212 días .

Documento PDF

El informe también describe instalaciones precarias y dificultades para sostener actividades básicas de la vida cotidiana, como lavar y secar la ropa. En particular, sobre la Alcaidía Modular N.º 15 , donde está alojada Estela, señaló que funciona en contenedores metálicos adaptados para la detención. Durante las visitas, los equipos encontraron problemas recurrentes con el suministro de agua . En la mayoría de los casos estaba cortado y, cuando funcionaba, los baños y espacios comunes aparecían inundados.

Mariano asegura que le habían anticipado que su madre saldría, pero los días siguen pasando sin una resolución favorable. " Me prometieron que le iban a dar la libertad , pero siguen pasando los días. Además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella ”, sostuvo.

MV/fl