Una modelo mendocina sufrió una convulsión, le detectaron tumores y necesita US$ 90.000 para volver al país

Una modelo e influencer mendocina de 40 años radicada en México desde hace más de un año, atraviesa un crítico cuadro de salud tras sufrir un episodio convulsivo que le provocó una grave fractura de cadera. Se trata de Melisa Daniela Moyano, quien permanece internada en la Ciudad de México, luego de que los estudios prequirúrgicos revelaran, además la presencia de tumores en la columna y en uno de sus pulmones, motivo por el cual su familia y amigos lanzaron una campaña desesperada en redes sociales para reunir 90.000 dólares que permitan cubrir los gastos médicos y su regreso a la Argentina en un vuelo sanitario.

Melisa Moyano, la modelo mendocina que necesita ayuda para cubrir su tratamiento en México

El episodio ocurrió el miércoles pasado en el edificio donde reside la joven, cuando se disponía a buscar ropa que había dejado tendida en la terraza. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y fueron los propios vecinos quienes la asistieron y alertaron al servicio de emergencias. "Estaba esperando el ascensor, me empecé a marear, me fui contra la pared y caí al piso. Empecé a convulsionar, pero no recuerdo eso".

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Al ser trasladada de urgencia al Hospital Español, un centro de salud privado de la capital mexicana, los especialistas constataron una severa fractura de cadera. La lesión llamó de inmediato la atención del equipo médico, dado que se trataba de una paciente joven que había caído desde su propia altura, sin mediar un impacto de mayor magnitud. Sin embargo, cuando preparaban la intervención quirúrgica para reconstruir la articulación, los estudios complementarios arrojaron un hallazgo inesperado que obligó a frenar la cirugía: detectaron tumores en la columna vertebral y en un pulmón, compatibles con una enfermedad oncológica.

Desde entonces, la mendocina continúa hospitalizada a la espera de definiciones médicas y con la urgencia de retornar al país para iniciar un tratamiento adecuado. "Soy una persona sana, entreno, me alimento bien y siempre fui muy activa. No tenía ningún síntoma que me hiciera pensar que estaba atravesando algún problema de salud", explicó durante la entrevista televisiva.

Si bien los análisis realizados en México advierten sobre un posible cuadro de cáncer, aún resta confirmar el diagnóstico definitivo mediante los resultados de las biopsias. "Me hicieron muchísimos estudios y ahí encontraron todo esto. Ahora necesito que puedan operarme, hacerme la biopsia y saber exactamente qué tengo", pidió la modelo, quien trabaja desde los 18 años en campañas comerciales, desfiles, producciones fotográficas y representación de marcas en eventos.

Mientras tanto, su entorno enfrenta una carrera contrarreloj para reunir los fondos que demanda la emergencia. Según detallaron sus allegados, la cirugía de cadera en el centro privado mexicano tiene un costo aproximado de 30.000 dólares, a lo que se suman otros 16.000 dólares acumulados por los días de internación. No obstante, el mayor obstáculo financiero radica en el traslado sanitario: debido a la gravedad de la fractura, Moyano no puede abordar un vuelo comercial y debe viajar acostada con acompañamiento médico permanente durante todo el trayecto, lo que eleva la cifra total necesaria a 90.000 dólares.

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En medio de la angustia, la madre y una de las hermanas de la joven lograron viajar a México para acompañarla durante la internación. En paralelo, su familia y círculo íntimo mantienen contacto permanente con el consulado argentino para avanzar con las gestiones diplomáticas y logísticas que permitan concretar su repatriación lo antes posible.

Cómo ayudar a Melisa

Luego de que se diera a conocer su delicado cuadro de salud en México, familiares y amigos de Melisa Daniela Moyano pusieron en marcha una campaña solidaria a través de su cuenta oficial de Instagram (@melisamoyano.ok) con el objetivo de reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos hospitalarios y costear su traslado sanitario hacia la Argentina. Si bien las primeras donaciones permitieron reducir parcialmente los costos acumulados, su entorno advirtió que todavía se encuentran lejos de alcanzar la cifra total requerida.

Ayuda a Melisa a través de transferencia | Crédito: Instagram

Visiblemente conmovida por la repercusión que tuvo su historia tanto en Mendoza como en las redes sociales, la modelo agradeció la respuesta de quienes se sumaron a colaborar en medio de la emergencia. “Estoy sorprendida de la cantidad de gente que me está ayudando y les estoy eternamente agradecida. Hay gente que no veo hace mil años y personas que ni me conocen e igual están ayudándome. De corazón, gracias”, expresó Melisa entre lágrimas en el cierre de la entrevista televisiva.

La colecta continúa abierta debido a que aún resta cubrir una suma significativa para saldar la internación en el centro médico mexicano y, fundamentalmente, garantizar el avión sanitario que le permita retornar al país bajo supervisión médica permanente.

Quienes deseen colaborar con la causa pueden realizar transferencias a través de Mercado Pago al alias 839.adrice.marta.mp o mediante el CBU 0000003100046057761615, cuenta registrada a nombre de Marta Arenas, madre de la modelo mendocina.