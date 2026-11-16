USBA, la universidad de Perfil, firmó un acuerdo único de reconocimiento académico con España

A inicios de noviembre, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), perteneciente al Grupo Perfil, firmó dos convenios con el Grupo Doctrina Qualitas, una agencia universitaria con sede en Asturias, España, que reúne cerca de 200 instituciones educativas de Europa, Estados Unidos y América Latina. Por ellos, la USBA se incorpora al programa de reconocimiento y movilidad internacional del grupo como universidad referente para la Argentina.

El certificado que ofrece este convenio no reemplaza la homologación oficial. Su utilidad es más práctica e inmediata: Reúne un aval académico internacional sobre la formación cursada, un informe de equivalencia de esa formación en créditos europeos (la unidad con la que las universidades de la Unión Europea miden la carga de estudio) y el acceso a diplomas de las universidades asociadas al grupo.

Para quien aspira a un posgrado en el exterior, a una beca o a un puesto en una empresa con operaciones en varios países, ese respaldo facilita que una institución extranjera evalúe sus antecedentes.

Según anunció el propio grupo, el acuerdo prevé además la incorporación gratuita de los graduados USBA al Banco Internacional de Talento de la Fundación UAIII, socia de Doctrina Qualitas, y el acceso a prácticas en organizaciones vinculadas.

Esas herramientas tienen especial valor para quienes buscan continuar su carrera más allá de Argentina. Sólo en España viven más de 400.000 argentinos. Muchos llegaron con un título que, para ejercer o para cursar un posgrado, debe pasar por una homologación oficial que puede demorar años. Mientras ese trámite avanza, el certificado ofrece un respaldo académico único y reconocido transversalmente.

Sobre la USBA

La USBA es una universidad joven, con sede en Barracas, que forma parte del ecosistema de Perfil, grupo que está cumpliendo este año nada menos que medio siglo de vida. Esa pertenencia define su orientación académica. Las licenciaturas en Comunicación y en Periodismo se apoyan en la práctica profesional: más de un tercio de sus estudiantes realiza una pasantía.

El plan de crecimiento de la universidad avanza en tres frentes. El primero es la oferta: consolidar las formaciones cortas y de posgrado como puerta de entrada y, sobre esa base, ampliar las carreras de grado en los próximos años. El segundo es la internacionalización. Hace poco se incorporó a la red Universidades Hispanohablantes del Mundo, que reúne a más de veinte universidades e instituciones de España, Estados Unidos y América Latina, y el convenio con Doctrina Qualitas suma una herramienta concreta para sus graduados; con el plan de avanzar también hacia la movilidad de estudiantes y docentes, una línea que el grupo ya ofrece hacia España. El tercero es el territorio: Una universidad radicada en el sur de la ciudad tiene la obligación de ser accesible para quienes viven en Barracas, La Boca, Nueva Pompeya o el conurbano sur, y las becas son el instrumento para que esa vocación tenga efectos medibles. Muchas de esas becas son incluso financiadas por empresas aliadas que confían en la institución y sus valores.