Vigilia de jóvenes con León XIV: todos los cortes de calles y el operativo de tránsito completo

Este martes por la noche, el papa León XIV encabezará la vigilia joven, que tendrá inicio en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. Debido a ella, el gobierno de la Ciudad dispuso cortes en distintas calles de Palermo, Recoleta y los alrededores de la Nunciatura Apostólica, junto con un operativo de tránsito.

Para poder concurrir al encuentro, los ciudadanos deberán tener en cuenta tramos a pie y las restricciones en los accesos. La actividad es abierta al público, incluso a quienes no se inscribieron anteriormente, pero en los sectores vallados será necesario realizar la acreditación correspondiente.

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Vigilia joven del papa León XIV: los cortes previstos para la jornada

El gobierno porteño informó que habrá restricciones sobre la avenida del Libertador entre Sarmiento y Olleros. También se realizaron disposiciones específicas en los tramos encontrados entre Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, y entre Ortega y Gasset y Olleros.

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Otros cierres del operativo se contemplaron en Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Dorrego, entre Cerviño y Figueroa Alcorta; e Intendente Bullrich, entre Cerviño y del Libertador. Otras restricciones estarán en Sinclair, entre Infanta Isabel y Juncal; John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño; Godoy Cruz, entre del Libertador y Juncal; y Fray Justo Santamaría de Oro, entre del Libertador y Juncal.

Los cortes que culminan el operativo se encuentran en Juan Francisco Seguí y Demaría, ambas entre Sinclair y Kennedy; Juan Buschiazzo, entre del Libertador y Seguí; Cerviño, entre Dorrego y Kennedy; y Colombia, entre Cerviño y Seguí. Por otro lado, el tramo de Dorrego entre del Libertador y Figueroa Alcorta, en sentido hacia Santa Fe, también está incluido.

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Operativo de tránsito por la vigilia: cuáles son las alternativas de circulación

Debido a la vigilia, los conductores no podrán estacionar sus vehículos sobre la avenida del Libertador, ni en los primeros 100 metros de las calles transversales. Por otro lado, el acceso a cocheras sobre la avenida se encuentra restringido, con un carril supervisado por agentes de tránsito.

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Debido a ello, la Ciudad dispuso alternativas de estacionamiento y circulación, como Lugones y la autopista Illia, que permiten continuar hacia Recoleta y el centro de la capital. Por otro lado, también se puede utilizar la colectora de Illia y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo para llegar a Retiro.

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La autopista permanecerá sin costo para motos, autos y camionetas hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14:00. Esto incluye al Paseo del Bajo para los vehículos livianos habilitados, pero la circulación de motocicletas allí se mantiene prohibida.

JSM / ds