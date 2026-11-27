En el marco del Día Mundial del Sida , la Embajada de Francia en Argentina fue sede de un encuentro junto a la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina y Fundación Huésped para debatir sobre el rol del sector privado en la respuesta al VIH . La actividad reunió a representantes diplomáticos, empresariales y de organizaciones sociales, que intercambiaron experiencias sobre prevención, acceso a la información y lucha contra la discriminación.

El encuentro se realizó el jueves 26 de noviembre en el Salón Dorado de la Embajada de Francia en Buenos Aires, con el objetivo de generar un espacio de diálogo sobre la articulación entre el sector privado, la salud y los derechos humanos.

Evento Embajada de Francia Día Mundial del Sida 2026 | Crédito: Embajada de Francia

La jornada contó con la participación de Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina; Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped; Vincent Pelletier, entrenador y secretario general de Fundación Huésped; Ulises Stegmayer, director artístico, de Desarrollo Educativo y de Responsabilidad Social Empresaria de L'Oréal Argentina; y Luciana Bellabarba, integrante de Fundación Pampa Energía.

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A través de un panel moderado por Vincent Pelletier, los participantes compartieron experiencias y reflexiones sobre los desafíos que plantea actualmente la respuesta al VIH y las acciones que pueden impulsar las empresas desde sus propios ámbitos de trabajo.

Evento Embajada de Francia Día Mundial del Sida 2026 | Crédito: Embajada de Francia

Entre los principales ejes abordados estuvo la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, garantizar el acceso a la información y promover espacios laborales y sociales libres de estigmas. También se destacó la necesidad de combatir la discriminación y fomentar iniciativas conjuntas entre compañías y organizaciones de la sociedad civil.

Evento Embajada de Francia Día Mundial del Sida 2026 | Crédito: Embajada de Francia

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RM