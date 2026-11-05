“¿Y nosotros?”: el reclamo de las familias de víctimas de inseguridad que quieren ser recibidas por León XIV

Familiares de personas asesinadas en hechos de inseguridad pidieron ser recibidos por el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El Pontífice mantendrá un encuentro con un grupo de personas privadas de su libertad en el penal de Devoto y a través de un petitorio, las familias de víctimas reclaman que también haya un espacio en su agenda para quienes perdieron a sus seres queridos en hechos violentos.

Aclararon que no buscan cuestionar la visita a la cárcel ni oponerse al encuentro con los presos. Su intención es plantear ante el Papa la situación de las víctimas y de quienes deben afrontar las consecuencias de los homicidios.

“Queremos que en esa mirada de misericordia también haya un espacio para quienes sufrimos las consecuencias irreparables de la violencia”, explicó a Clarín María Eugenia Rodríguez, mamá de Uma Aguilera, la nena de 9 años asesinada durante un intento de robo en Villa Centenario, Lomas de Zamora, en 2024.

Rodríguez señaló que las familias buscan que sus historias sean escuchadas y que las víctimas también sean contempladas en las actividades previstas durante la visita papal. “¿Quién escucha a las familias que quedaron afuera de esas cárceles, pero adentro de una ausencia para toda la vida?”, preguntó.

Milei invitó a diputados y senadores al agasajo oficial con León XIV

“No queremos estar en contra de la visita a la cárcel”, planteó Rodríguez, y agregó: “Nosotros también necesitamos misericordia. También necesitamos consuelo. También necesitamos que alguien nos diga que nuestro dolor importa”. Para ella, los familiares de las víctimas muchas veces quedan “totalmente destruidos”, no solo por la pérdida sino también por el descreimiento en la Justicia y en la religión.

Según adelantó, si no consiguen una audiencia, tienen previsto acercarse igualmente para entregar los nombres y las historias de sus seres queridos.

Entre quienes impulsan el pedido está María Laura Fernández, mamá de Lara Valentina Fernández, asesinada a los 17 años durante Año Nuevo de 2022, en Lomas de Zamora. La adolescente fue atacada por cuatro ladrones que intentaron robarle el celular. Cuando se resistió, recibió un golpe en la cabeza con un arma y luego un disparo. Murió camino al hospital.

Fernández contó que hace tres años se acercó a la Iglesia y encontró allí contención. También relató que, después del asesinato de su hija, atravesó un período de enojo con la religión.

Intensifican los preparativos para recibir al papa León XIV y organizan la agenda de las autoridades

“A mí también me pasó. Yo estaba enojada con el de arriba, con Dios. Y siempre te ponés a pensar: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hija?”, contó, en otro de los testimonios recogido por Clarín.

Para ella, un encuentro con León XIV permitiría que las familias reciban una señal de acompañamiento institucional. “No necesitamos que él nos diga algo, pero sí estaría lindo que nos reciba y que nos muestre el apoyo de la Iglesia, de Dios hacia nosotros”, sostuvo.

También acompaña la iniciativa la familia de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía asesinado en 2021. Tenía 48 años, era padre de mellizos y atendía su comercio, Drugstore Pato, en La Matanza, cuando dos personas armadas ingresaron para robarle. Recibió al menos un disparo en la cabeza.

Operativo por la visita del Papa León XIV: se extiende el cierre total de la Avenida del Libertador

El pedido surgió después de que las familias conocieran que el Papa visitará a personas privadas de su libertad en el penal de Devoto. Según explicó la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva no participarán todos los internos sino un grupo seleccionado por la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica a partir de sus historias de vida. De hecho, tras el traslado a Marcos Paz, sólo quedaron en el penal 74 presos de los 1.400 que allí se alojaban cuando se anunció que el Papa visitaría el lugar.



Esos legajos fueron enviados previamente al Vaticano para definir quiénes participarán. El encuentro tendrá una duración máxima de 20 minutos e incluirá una bendición del Pontífice. Allí estarán León XIV, los internos elegidos y personal del Servicio Penitenciario Federal.

El pedido que une a estas familias quedó expresado también en el petitorio difundido a través de Change.org: “Cuando un ser querido es arrebatado por la violencia, el dolor nunca desaparece. Las familias de las víctimas de homicidio cargamos con una ausencia que nos marca para siempre”.

Petitorio

Por otro lado, se supo que el Papa también mantendrá un encuentro con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero durante su gira por Sudamérica.

RM

LT}