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Enoturismo y tradición en un sitio inesperado: Chos Malal, Neuquén

Al norte de la provincia patagónica llegó una joven francesa con vides y toneles bajo el brazo. Muchos años después sus familiares mantienen es memoria viva en un emprendimiento boutique que ofrece visitas guiadas, catas y algunos eventos estacionales. Vale la pena conocerla.

Enoturismo y tradición en un sitio inesperado: Chos Malal, Neuquén
Enoturismo en Chos Malal, Neuquén.
Patricia Daniele
Patricia Daniele
Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele
Hoy 07:30

Emplazada en el valle que forman los ríos Neuquén y Curi Leuvú, al pie de la Cordillera del Viento, Chos Malal -cuyo nombre en mapudungún significa "corral amarillo"- es la puerta de entrada al norte neuquino y fue la primera capital histórica de la provincia. Ubicada a unos 400 km al noroeste de Neuquén capital, se llega hasta allí por vía terrestre tomando la RN 22 hasta Zapala y empalmando luego hacia el norte por la mítica 40 -que atraviesa la ciudad y tiene allí su hito kilométrico central-, un recorrido en auto que demanda unas cinco horas. Con alrededor de 15.500 habitantes, es una comunidad cálida y ligada profundamente a la tierra: su gente vive principalmente de la administración pública, el comercio regional, la ganadería caprina trashumante -famosa por el chivito criollo- y un turismo emergente que busca paisajes vírgenes, historia patagónica y, ahora también, vinos de altura con identidad propia.

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