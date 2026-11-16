Enoturismo y tradición en un sitio inesperado: Chos Malal, Neuquén

Emplazada en el valle que forman los ríos Neuquén y Curi Leuvú, al pie de la Cordillera del Viento, Chos Malal -cuyo nombre en mapudungún significa "corral amarillo"- es la puerta de entrada al norte neuquino y fue la primera capital histórica de la provincia. Ubicada a unos 400 km al noroeste de Neuquén capital, se llega hasta allí por vía terrestre tomando la RN 22 hasta Zapala y empalmando luego hacia el norte por la mítica 40 -que atraviesa la ciudad y tiene allí su hito kilométrico central-, un recorrido en auto que demanda unas cinco horas. Con alrededor de 15.500 habitantes, es una comunidad cálida y ligada profundamente a la tierra: su gente vive principalmente de la administración pública, el comercio regional, la ganadería caprina trashumante -famosa por el chivito criollo- y un turismo emergente que busca paisajes vírgenes, historia patagónica y, ahora también, vinos de altura con identidad propia.