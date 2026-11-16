Con 49 años cumplidos, el lanzamiento de la temporada de Mar del Plata sumó una sorpresa

Carlos Rottemberg

“Nos veremos allá en Mar del Plata, allá vamos”, con esa frase el empresario teatral Carlos Rottemberg dio por finalizada su conferencia de prensa en el restaurante La Stampa, con la tradicional foto que reúne a los elencos que colmarán las salas Neptuno, Lido, Atlas, Bristol, América y Mar del Plata. “Somos herederos de más de 70 años de teatro en una ciudad balnearia. No es normal. Esto pasó en Mar del Plata y tenemos la responsabilidad de defenderlo. A mí me gusta decir, emulando lo que dicen los chicos, que decir la verdad garpa. Y este año lo viví, porque cuando hace tres meses la temporada venía ciertamente lenta en la programación, no tuve ningún problema en contarlo. Y a partir de ahí se dio una cosa maravillosa. Si yo hubiese tapado el sol con las manos diciendo que era una temporada como cualquier otra, a lo mejor tendríamos menos convocatoria de la que finalmente terminó armándose”.

Ante la presencia de la prensa especializada, a los 10 repartos de las obras que iban a presentarse se le sumó el anuncio de Sottovoce, que reúne a Lorena Vega, Carla Peterson, Fernán Mirás y Adrián Suar, bajo la dirección de Mariano Pensotti. “Mucha gente del ambiente artístico que defiende a Mar del Plata resolvió hacer temporada en esa ciudad. Y eso me parece que hay que agradecerlo, porque el teatro en Mar del Plata es parte indivisible para mucha, mucha gente que elige la ciudad por fuera del residente local que la banca todo el año. Y me parece que eso es muy bueno y le hace bien, no solamente a la ciudad balnearia sino también a la comunidad artística, justamente por la fuente de trabajo que conlleva, no solamente para los más conocidos que están acá, sino para todo el eslabón que conforma el ambiente de teatro”.

Las Hijas van a Mar del Plata en verano.

Yendo a lo que más interesa, el bolsillo de la gente, añadió, “Precios amigables es una de las consultas que me hacen siempre: ¿cuánto va a costar la entrada? En este mismo lugar, en este improvisado escenario, cuatro años atrás registré una marca: Precios Amigables para Mar del Plata. Y lo expliqué muy fácil: garantizar, sin letra chica, un precio en todas las funciones, todos los días, con todos los sistemas de pago, para que el público tenga siempre una platea en un sector, no colgado del, de la araña, con un precio que sea lo más accesible posible”, estableciendo dicho monto en $ 48.000.

Entre los concurrentes no faltó el músico y cantante César “Banana” Pueyrredón en nombre de la comedia musical La Llamada, donde representa a Dios. Tampoco faltaron Mauricio Dayub y Gustavo Luppi, en nombre de El Amateur, pero también a El Equilibrista; Julia Calvo y Juan Gil Navarro, coprotagonistas de Misery; Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, en su primera temporada marplatense, elenco completo de Las Hijas; Natalie Pérez junto a su directora Mey Scápola por Las Cosas Maravillosas; la actriz Leticia Brédice, reemplazo de Iliana Calabró en Viuda e Hijas, y Héctor Díaz, Diego Reinhold, Federico Ottone, Maida Andrenacci, Fredy Villarreal, Gonzalo Suárez por la exitosa La Función que Sale Mal.

La Función que Sale Mal a Mardel.

Una temporada Contracorriente

“Todos los años, desde hace varios, le pongo un título a la temporada. Me lo han pedido algunos medios siempre, y para la próxima le puse la temporada Contracorriente. Y la llamé Contracorriente primero por una cuestión lógica. Se habla mucho de la corriente del Niño y yo creo que nuestra obligación, justamente, es ir a Contracorriente. Primero, porque apostamos a que el clima también nos ayude, ya que es la joya de una ciudad balnearia como Mar del Plata y sus playas. Pero si así no fuese, si el clima estuviese enrarecido, con más obligación quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, no menos. Y justamente el teatro es uno de esos servicios que permanentemente estuvo en todas las épocas, incluida la pandemia”, expresó Rottemberg.

Lista de obras confirmadas

•La Llamada, musical “adaptado a la argentinidad”, según Pueyrredón, a quien acompañan Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani y Juli Castro. •Regla de Tres Simple, con Juli Savioli y Felipe Colombo, una obra sobre tres reglas completamente diferentes que pondrán los miembros de una pareja. •Las Cosas Maravillosas reúne a Natalie Pérez sobre el escenario, con la dirección de Mey Scápola. •El Equilibrista y El Amateur, las dos propuestas de Mauricio Dayub, quien en la segunda está acompañado por Gustavo Luppi. •Las Hijas, desde el 1° de enero en el teatro Atlas, con Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.