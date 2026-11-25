Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Hay lugares en Buenos Aires que parecen guardar una temperatura propia, ajena al apuro de la calle. Para Verónica Costa, bajar a La Biblioteca Café (Marcelo T. de Alvear 1155, CABA) tiene algo de descubrimiento antiguo, de postal porteña que se renueva cada vez que se abren las puertas. El jueves 3 de diciembre a las 21, junto al pianista Andrés Linetzky, ofrecerá allí el último show del año del espectáculo Tangos Antes del Fin, en el marco de la presentación de Che, Tango, el álbum editado por RGS Music cuyo tema titular lleva música de Linetzky y letra de la propia cantante.

“La Biblioteca Café en sí misma es hermosa, es un lugar que conozco hace muchísimos años y tiene algo mágico”, cuenta Costa al evocar sus primeras caminatas por la zona, después del Coliseo, cuando asomarse hacia abajo ya anticipaba que algo ocurría en ese casi sótano. “Tiene esa cosa de suburbio que es muy atractivo para mí particularmente, y a su vez el espacio es mágico por todo el entorno, los libros, su historia, el tiempo que hace que ofrece tantos shows y por donde ha pasado muchísima gente con mucho nombre. Estoy muy contenta de que finalmente hayamos podido coincidir con Edith, porque veníamos desde el año pasado, y creo que es un lugar importante dentro de la ciudad como promotor de cultura”.

El regreso natural al género

Cuando se le pregunta a qué edad el porteño -o quien habita estas latitudes- suele volver al tango, Costa toma distancia de las fórmulas rígidas y repasa su propio recorrido. Empezó a escucharlo a los 20 años empujada por un novio y muy tanguero, aunque cree que el vínculo suele madurar con el paso del tiempo.

Tangos Antes del Fin.

“Por contestar a tu pregunta, solamente podríamos decir a los 30 años, cuando uno se va poniendo más grande, que por ahí le prestás atención a las letras. El tango es un descubrimiento, además de las letras, porque las poesías de los tangos son maravillosas, el ritmo, la melodía, todo lo que es el tango es hermoso”, reflexiona. Y añade: “No es algo que se difunda mucho; hay nichos hoy que funcionan, tenés la radio de tango de Buenos Aires o algunos programas específicos, no es como en otros tiempos de difusión masiva, pero por suerte existen lugares donde todavía se puede traccionar para llegar con el tango a más gente”.

Para ella, el reencuentro tiene que ver con el momento vital en que cada quien está listo para leer entre líneas. “Como dijo Troilo alguna vez, el tango te espera, y llega un momento en el que volvés a él. Y yo agrego a eso que no sólo te espera por una cuestión cronológica, sino además que te espera para que te encuentres en él -sostiene-. Tengo la teoría, la fuerte sospecha y la certeza, de que las máscaras que los poetas dejan en sus letras están allí dispuestas solamente para que uno pueda colocárselas y encontrarse en esas historias. El tango es historia viva: son pequeñas historias contadas en poco tiempo en las que uno, por una razón o por otra, puede encontrarse allí también”.

Cruces musicales y escenas vivas

En Tangos Antes del Fin, la propuesta no pasa por repetir fórmulas acartonadas sino por relecturas nacidas del cruce estético entre Costa y Linetzky. “Lo que hacemos es reversionar sin que deje de ser el propio tango al que nos referimos, reversionamos desde lo musical porque por la generación a la que pertenecemos, Andrés y yo somos contemporáneos, estamos ahí pisándonos los talones”, explica la cantante.

Tangos Antes del Fin.

El repertorio se nutre de todo lo que ambos escucharon y absorbió su formación, lejos de cualquier corsé académico. “Crecí escuchando a Los Redondos también jazz, a Serrat y a Silvio Rodríguez. El bagaje musical con el que venimos no está acotado y entonces nos permitimos en los arreglos -que él ejecuta, pero que es un arreglo consensúa- misturar el tango con otros ritmos, pero volvemos al tango”, detalla. Como ejemplo, menciona cómo toman Muñeca Brava hacia un comienzo cercano al blues o cómo un pasaje del estándar de jazz Autumn Leaves puede enlazar con Nostalgia teñida de aire campero: “Siempre está sonando el tango”.

Ese diálogo constante con el pianista se apoya en la confianza y en la mirada escénica que Costa aporta desde su oficio teatral. “Es muy bueno Andrés. Convengamos que tengo un pianista que es una maravilla y puedo hacer con él lo que quiera, y además es muy respetuoso de mi opinión y de mi intención. Yo vengo del teatro, entonces tengo como la intención primera, por sobre todo, de respetar el decir y el cómo decir cada uno de los tangos que interpreto. Y él es muy respetuoso con eso y se engancha”.

Tangos Antes del Fin.

Lejos de ser un concierto estático, el dúo suele ir incorporando piezas nuevas y concibiendo cada canción como una viñeta en movimiento. “Tenemos la intención siempre de enmarcar cada tango como si fuera un cuadro o una situación pictórica, como si fuera una escena viva lo que yo relato cantando y lo que la música, de forma incidental, acompaña. Es como que es nuestra pretensión que quede enmarcado en una escena cinematográfica: una breve escena que empieza y termina acá de una vida que seguramente empezó mucho antes y termina mucho después”. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Un proyecto con Dolina

Mientras ultima los detalles para cerrar el año en La Biblioteca Café, Costa ya mira hacia la próxima temporada con un proyecto que lleva un mes de ensayos y apunta a estrenar entre abril y mayo del año próximo: una adaptación teatral escrita por ella a partir de textos de Alejandro Dolina, con tangos, valses y milongas del escritor integrados a la dramaturgia ,y con ella y Linetzky en escena.

“Ahí ya sí va a haber cambio de vestuario, otros actores en escena y una situación teatral que sostiene todo, donde vamos a mixturar con más ganas las artes y los oficios”, adelanta sobre esa nueva apuesta, antes de celebrar el presente de Che,Tango: “Presentar un disco es como escribir un libro y esperar que guste. Estamos muy contentos con el momento que estamos pasando”.