Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Con su impronta de búsqueda constante y de incansable creatividad, Flavio Mendoza sigue avanzando en la concepción de nuevos espectáculos para la cartelera nacional. Después de haber creado en Puerto Madero La Cúpula y estrenado el espectacular El Príncipe Feliz, el corazón dorado, se anuncian novedades en sus producciones: por un lado regresa con su propuesta navideña, esta vez a Avellaneda, con el Circo Anima y por otro llevará su calidad visual a Mar del Plata con 7 Auras.

Una Mágica Navidad

Para disfrutar de un momento de magia, Circo Anima presenta un show que envuelve al público con su espíritu navideño y contagia la alegría de las fiestas a toda la familia. El espectáculo celebra los valores más preciados de esta época como el amor, la paz y la unión. El despliegue tecnológico y artístico es de nivel internacional y lleva a un viaje sensorial de 360° por los paisajes, colores y luces navideños. Los números son acompañados por melodías pegadizas interpretadas en vivo, creando un clima festivo único e ideal para maravillarse con la destreza de los expertos acróbatas. Cada acto está pensado como parte de una obra maestra de entretenimiento diseñada exclusivamente para inspirar, sorprender y cautivar a toda la familia.

Una mágica Navidad.

Antes de ingresar al espectáculo, el público encontrará la "marquesa", un sector ambientado para complementar la experiencia en el que hay puestos gastronómicos, merchandising y los mejores spots para sacarse fotos. La carpa del Circo tiene una capacidad para 1.600 personas y está climatizada.

Una mágica Navidad.

Se la instaló en el Carrefour Maxi Avellaneda (Av. H. Yrigoyen 299) y estrenará el viernes 27 de noviembre a las 21. Tendrá funciones miércoles, jueves y viernes a las 21; sábados y domingos a las 18 y 21. Encontrá acá más info sobre las entradas.

7 Auras

Por otro lado, Flavio Mendoza y Ariel Diwan presentan 7 Auras en Mar del Plata, protagonizado y dirigido por el gran hacedor de espectáculos impactantes. El estreno será el viernes 25 de diciembre en el Arena Mar del Plata (Av. Luro esquina San Juan), con funciones de martes a domingo. La coreografía enseña ocasión es responsabilidad de Facundo Mazzei. La propuesta reúne danza, acrobacia y canto en un escenario hidráulico, con un despliegue tecnológico y técnico nunca antes visto en la Argentina.

Flavio Mendoza y Ariel Diwan en verano en Mar del Plata.

El elenco esta integrado por los humoristas Nazareno Mottola y Marina Laura Castillo; los bailarines Fiorella Giménez, Soledad Bayona, Yasmín Sabrina Manuele, Stefano Gianni Oliverio, Javier Matías Cersosimo, Erik Omar Ferreyra, Georgina Magali Seva, Alejo Montenegro, Julieta González, Chiara Sofía Ferrari del Sel, Victoria Domínguez Tuchi y Quimey Malén Franco.; los acróbatas Tomás Persico, Eduardo Armando Martell, Agustina Estarli, Chaco Fontana, Nahuel Leonardo Bossi, Lautaro Nehuen Russo, Noam Ezequiel Moscoso Zúñiga, Leandro Luján, Tatiana Sisul Hess, Rodrigo Alejandro Farías y Flavio Ezequiel Lilli; y los cantantes Matías Marastoni y Ana Victoria de Vincentiis. Encontra acá más info sobre las entradas.