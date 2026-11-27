Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Después de años de ponerle la voz a grandes éxitos ajenos en televisión y encabezar importantes carteleras teatrales, Marcela Wonder atraviesa un momento bisagra en su carrera. El lunes 7 de diciembre a las 23, la artista subirá al escenario de Carnal (Niceto Vega 5511, CABA) acompañada por su banda para presentar un show dedicado íntegramente a su faceta como autora y compositora, con un repertorio que recorre el pop, el soul, el R&B y el blues, junto a homenajes a sus grandes referentes femeninas como Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey y Amy Winehouse.

A diferencia de las mega producciones de las que formó parte -como Pretty Woman El Musical, Sex, La Gran Revista de Carmen Barbieri o los espectáculos de Flavio Mendoza y Aníbal Pachano, por el que ganó el Premio Carlos a Mejor Cantante Femenina-, en esa fecha apuesta a despojarse del artificio para priorizar la conexión emocional con el público.

“Durante todo este tiempo siempre canté canciones de otros intérpretes o temas específicos que me pedían los directores y las obras de teatro, pero siempre quise salir a contar y cantar mi historia -explica Marcela sobre el motor de este concierto-. Lo que se van a encontrar el 7 de diciembre es quién soy yo, más allá de mi faceta como artista versátil que puede abordar distintos estilos. En esta ocasión particular van a encontrar mis letras, mis canciones y mis sentimientos propios”.

Un viaje hacia adentro

Pensado en un formato de banda en vivo, el espectáculo está pensado para sacar el foco del impacto visual para darle todo el protagonismo a la palabra y a la música. “Lo pienso bastante simple en el sentido de que voy a estar con los músicos acompañándome en el escenario y todo lo de afuera va a ser más un viaje interno”, detalla. Si bien confiesa que disfruta mucho de la estética y la puesta en escena, aclara que esta vez la prioridad pasa por otro lado: “No va a haber una escenografía montada ni algo visualmente explosivo a triple potencia, porque ahí se pierde la esencia, que son las canciones. Quiero que cada uno sienta desde su lugar lo que le pasa por dentro, más allá de lo que van a ver. Me encanta lookearme, pero cuando me saco los tacos y el maquillaje sigo siendo yo y sigo sintiendo las mismas cosas. Es lindo mostrarse tal cual uno es y no ponerse una máscara”.

La música como herramienta de transformación

El camino de Wonder con el arte comenzó de manera lúdica e intuitiva en la casa de sus abuelos, grabando su voz sobre viejos cassettes de música árabe que ellos habían traído de un viaje a Egipto, cantando en el templo de su comunidad judía y dando sus primeros pasos frente al público a la gorra en Miramar a los 17 años. Con el tiempo, sumó una sólida formación en canto, actuación, piano y guitarra -instrumento eléctrico que retomó recientemente-, además de pasar por el escenario de La Voz Argentina y Showmatch.

Toda esa experiencia decantó en Renacer 27, su primer álbum editado de manera independiente, y en una lírica profundamente ligada a la resiliencia. Consultada sobre las temáticas que inspiran su escritura, Marcela no duda: “Escribo sobre la vida, sobre la espiritualidad y sobre los aprendizajes que tenemos. Sobre las cosas que nos enseñan, las que no queremos volver a repetir nunca más y los daños que a veces nos dejan marcas profundas”.

Marcela Wonder.

Para la cantante, componer funciona como un canal de sanación personal y colectiva frente a las adversidades. “A veces uno no tiene la culpa de haber pasado por ciertas situaciones difíciles, pero las atravesamos para aprender algo y de eso se trata mi escritura. También hablo del amor, pero del amor sano, porque si uno no sana sus heridas vuelve a repetir historias. Cuando te podés reinventar y redescubrir en una nueva versión, encontrás cosas nuevas”, reflexiona.

Ese compromiso con su propio proceso espiritual también define su manera de vincularse con la profesión y el público: “Siento que a mí me hace muy bien escribir y cantar estas canciones, y creo que a la gente que está en esa transición de búsqueda, queriendo ser una mejor versión de sí misma, también le puede hacer muy bien. Trato de mantener una línea de coherencia, porque cuando uno no se muestra real o se queda donde sabe que no tiene que quedarse, pierde”.

Con esa premisa de honestidad artística, Marcela Wonder prepara una noche pensada para escuchar con el corazón abierto y celebrar el presente de una voz que, tras conquistar grandes escenarios, elige hablar en primera persona. Encontrá acá más info sobre las entradas.