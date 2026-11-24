Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

A los 24 años, Nicolás Cavallero está dando su primer gran paso como productor al frente de La Mejor de Mis Bodas, la comedia musical desembarcó en el Teatro Politeama (Paraná 353,CABA) bajo la producción integral de Q. Ambientada en los años '80, la historia sigue a Adrián Weiss, un popular cantante de bodas que queda devastado cuando lo dejan plantado en el altar el día de su propio casamiento y cuya vida da un giro al conocer a Ella Miller, una joven mesera comprometida con otro hombre, en un cruce que pone a prueba afectos, miedos y deseos.

Aunque este montaje marca su debut personal en el rubro, la actividad no le resulta ajena en absoluto. “Lo heredé, lo heredé -afirma Cavallero entre risas-. Desde muy chico, porque mi padre se dedica a esto hace más de 50 años, entonces ya desde que nací lo fui acompañando a todos lados”. Esa cercanía temprana terminó convirtiéndose en vocación: “Crecí viéndolo a él trabajar y yendo de un proyecto en otro, acompañándolo y viendo cómo era que él lo hacía, y ya desde que tengo memoria que digo: ‘Quiero hacer lo mismo’. Apenas terminé el colegio me puse a estudiar algo relacionado a esto y a trabajar y a ver cómo podía hacer para meterme yo. Trabajé mucho con él y, por suerte, ya tengo más experiencia y me meto en mis propios proyectos”.

Cómo nació el desembarco en Buenos Aires

La llegada del espectáculo a la cartelera porteña surgió por impulso de sus socios artísticos, Mariano Barreiro y Juan Mende. “Fue un proyecto que vino hacia mí a través de ellos que son el director musical y el director general y de movimiento, y vinieron con la propuesta porque es un musical que ellos ya venían viendo hace rato,le tenían muchas ganas y sentían que en la Argentina podía funcionar muy bien, sobre todo porque nunca se había hecho acá”, relata.

La Mejor de Mis Bodas.

A esa intuición se sumó una lectura del momento escénico local: “Viendo a partir de un análisis de mercado qué es lo que funcionaba en el público y que los musicales estaban ahora en auge después de un año de muchísimos musicales que tuvimos, dijimos: ‘Che, me parece que este musical puede andar muy bien’. Nos pusimos a trabajar a full con eso, a ver con la solicitud de los derechos, si estaban disponibles, si se podía hacer, si no, cuánto nos saldría, armar la carpeta y, bueno, finalmente después de mucho trabajo, de tocar muchas puertas, de ir en búsqueda de financiamiento, lo conseguimos”.​

El desafío de salir a vender una idea

Uno de los tramos más exigentes del proceso fue conseguir respaldo económico y apoyos cuando el proyecto todavía existía sobre el papel. “Eso fue la parte más difícil, te diría, porque armamos una carpeta que tenía todo el proyecto como lo imaginábamos, con todo lo que iba a ser a nivel estético, el equipo creativo y cómo íbamos a presentarlo en un teatro tentativo, porque cuando recién salís con la carpeta tampoco está confirmado al 100 % el teatro, entonces es muy difícil tratar de venderlo”, admite.

Con el correr de las reuniones, la soltura también fue creciendo. “Cada vez te ponés menos nervioso, y vas con menos expectativa, porque hay mucho rechazo de ‘bueno, sí, después vemos, vamos hablando’ y que después no hay respuesta. Entonces, hay veces que ya vas directamente como diciendo: ‘Bueno, con que me tires una buena ya es para mí un éxito en la reunión’”, cuenta. Aún así, destaca el respaldo inicial: “Por suerte nos rodeamos de mucha gente de la industria, de gente que creíamos que le podía llegar a interesar, fuimos tocando puertas y finalmente conseguimos interesados que nos bancaron desde el principio, y después se fueron sumando más a medida que iba creciendo el proyecto y se ponía mucho más atractivo con cosas concretas”.

Respetar los roles y un reloj en escena

En el armado cotidiano del espectáculo, Cavallero trazó una frontera clara respecto de las decisiones creativas, compartidas con Mendé en dirección general y movimiento, Barreiro en dirección musical y Nesti Domínguez en dirección de actores. “Desde el día uno pusimos en claro que yo no me iba a meter, o iba a intentar meterme lo menos posible, en lo que es lo artístico. Fue una cuestión de criterio mío y de respetarles a ellos el criterio que tienen en lo musical tanto como en la dirección de la puesta en escena y los actores; traté de que los expertos trabajen en esas áreas y yo ocuparme de todo lo que era el trabajo del detrás, y de montar todo eso -explica-. Obvio que siempre charlando puedo dar sugerencias, poniéndome desde el lado de un espectador o de qué podría gustarle a la gente, pero trato de no cruzarme con ellos porque son los que saben y en quienes confío”.

La Mejor de mis Bodas.

La magnitud de la puesta exige precisión milimétrica, con músicos en vivo y un elenco numeroso integrado por Abril Guardatti, Agostina Fernandez, Alejo Caride, Axel Munton, Azul Ezcurra, Bautista Amestoy, Bautista Cragno, Bruno Gasparrini, Carla Marino, Ema Gimenez Zapiola, Eugenia Mato, Felicitas Carman, Flo Delía, Francisco Caldelas, Jimena Chouhy, Josefina Louge, Juan Denari, Juan Ignacio Famiani, Julia Gronbreger, Lucas Gerson, Maite Valdés, Maria Di Santi, Martin Munton, Martina Seeber, Mateo Munton, Rafael González, Romina Ruiz, Segundo Masjuan, Sol Tobías,Tiki Lovera, Valentino Arizio y Victoria Vigliano. “Es como un mecanismo de relojería-define sobre el género-.Acá tenés un tema de luz, de coreografía, de música, de tiempos; es todo un relojito y cualquier mínima cosa tienen que estar todos alerta y preparados para poder solucionarlo en el momento. Tenemos 31 actores en escena y un montón de personas de backstage y asistencia de producción controlando todo eso y buscando la perfección en cada función”.

El pulso del público y lo que viene

A la hora de evaluar el camino recorrido, Cavallero valora la entrega de todo el equipo -que también incluye a Felicitas Carman, Guadalupe Flores y Luana Ferreyra en producción ejecutiva, Lucas Gerson, Stefi Ribisich y Victoria Pol como productores asociados- y el clima que se genera en la sala. “Cuando termina me meto entre el público como si la hubiese ido a ver yo y escucho para ver qué dicen, y todos se van como con una extensión de alegría, porque es una obra que es una comedia y, más allá del aspecto musical, se ríen muchísimo, la pasan muy bien, se divierten”, señala. Incluso celebra la apuesta por mantener un intervalo en tiempos de espectáculos breves: “Al principio nos preguntábamos cómo iba a funcionar acá el intervalo, porque la gente cada vez quiere cosas más efímeras o más rápidas y cortas, y nosotros nos la jugamos y por suerte no tuvimos ni una queja; las críticas fueron todas muy agradables y las reseñas son maravillosas”.

Pese a los imprevistos propios de la producción, su balance confirma el rumbo elegido: “Si bien tiene sus momentos tensos, de estrés, de cosas que pasan de imprevisto y de apagar incendios, después cuando arranca la función y empieza a salir todo bien y ves a la gente aplaudiendo y riéndose decís: ‘Claro, quiero hacer esto toda la vida’”.

La Mejor de mis Bodas

Con funciones programadas los días 25 y 28 de noviembre, el equipo ya proyecta su continuidad. “Nuestra idea es continuar con esto, sobre todo por la repercusión que tuvo, por las buenas críticas y por la recepción del público”, adelanta Cavallero, y concluye: “Este año vamos a terminar así y ya estamos pensando de cara al 2027 dónde la podemos montar, aunque todavía no hay nada confirmado; hay que estar trabajando y en búsqueda de seguir con esto porque vale la pena”. Encontrá acá más info sobre las entradas.