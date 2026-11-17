Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Con la energía intacta y el carisma que lo convirtió en un ícono popular a lo largo de décadas, Ricky Maravilla se prepara para una noche especial en la avenida Corrientes. El próximo 12 de diciembre, el cantante salteño subirá al escenario del Teatro Ópera (Av. Corrientes 860, CABA) para ofrecer un espectáculo pensado para toda la familia, en el que por primera vez combinará un recorrido por sus grandes clásicos con el relato en primera persona de su historia artística y sus comienzos antes de convertirse en leyenda.

Lejos de pensar en el retiro, el músico atraviesa un presente de plena actividad y reconocimiento global. Recién llegado de una gira por los Estados Unidos, donde fue distinguido por la Asociación de Cronistas por superar los 2.700.000.000 de reproducciones audiovisuales y recibió la llave de la ciudad de Miami, Ricky reafirma una vigencia que logró atravesar barreras generacionales y sociales.

​



El abanderado de una revolución musical

Al analizar su impacto en la música popular argentina durante una entrevista exclusiva, el artista no duda en reconocerse como una pieza fundamental en la evolución del género. Si bien recuerda el camino abierto por pioneros como Los Wawancó o el Cuarteto Imperial, destaca que su irrupción en el mercado discográfico marcó un punto de inflexión que dio origen a lo que se conoció como la "nueva movida tropical".

Ese fenómeno no sólo cambió la escena bailantera, sino que también rompió prejuicios de clase. Tras una recordada presentación en un desfile de modas en Punta del Este, su ritmo comenzó a sonar en las fiestas más exclusivas de la Argentina, convocando por igual a familias tradicionales, figuras de la política y al público masivo de todo el país. Aquí la entrevista completa:

Entrevista a Ricky Maravilla

Hoy, ese alcance se refleja en un fenómeno que abarca a cuatro generaciones: desde los abuelos, padres e hijos que bailaron sus temas en cada celebración familiar, hasta los más pequeños, que lo descubren actualmente a través de las canciones infantiles de La Granja. A esto se suma una expansión internacional sin precedentes, con sus composiciones traducidas y grabadas en portugués, francés, italiano, ruso y próximamente en japonés.

Una fiesta familiar en el Teatro Ópera

La cita del 12 de diciembre en el Ópera funcionará como una gran despedida de año y, al mismo tiempo, como el puntapié inicial para la temporada de verano. Según adelantó el propio artista, la propuesta busca recrear el clima festivo de los cumpleaños, casamientos y reuniones de fin de año en los que su música fue banda sonora obligada, pero esta vez con su presencia en vivo sobre el escenario.

El espectáculo tendrá un formato íntimo y biográfico en su primera parte, donde el público podrá conocer cómo se gestó el personaje de Ricky Maravilla y qué repertorio interpretaba antes de alcanzar la fama masiva, para luego dar paso a una celebración a puro baile con todos sus hits.

Antes de su desembarco en Buenos Aires, el cantante tendrá una parada previa en su tierra natal: el 5 de diciembre formará parte de la primera edición del festival La Linda Fest Flúor, en la provincia de Salta. Con proyectos permanentes y la convicción de que la música es su motor vital, Ricky Maravilla se prepara para volver a demostrar por qué su nombre sigue siendo sinónimo de alegría popular. Encontrá acá más info sobre las entradas.