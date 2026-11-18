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La Universidad de Buenos Aires distinguió al productor teatral y empresario cultural Carlos Rottemberg con el galardón “Rector Ricardo Rojas”, en reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y a su destacada contribución al desarrollo de la cultura argentina, la preservación de los espacios teatrales y la defensa de la libertad de expresión y los valores democráticos.

Con un emotivo acto de entrega que se realizó en el Salón del Consejo Superior de la UBA, la ceremonia contó con la presencia del rector de la Universidad, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, quienes encabezarán este reconocimiento institucional. También Carlos estuvo acompañado por sus afectos y representantes del mundo del espectáculo nacional.

Una vida ligada al show

Desde sus comienzos profesionales en 1975, cuando asumió la gestión del Teatro Ateneo, Rottemberg desarrolló una extensa labor como productor de espectáculos y empresario cultural, impulsando proyectos que forman parte de la historia del teatro nacional. A lo largo de su carrera acompañó a distintas generaciones de artistas y acercó al público producciones de diversos géneros.

Carlos Rottemberg fue distinguido como Rector de la Universidad de Buenos Aires.

Uno de los aspectos especialmente destacados por la Universidad es su compromiso con la cultura y la libertad de expresión durante la última dictadura militar. En 1981, luego del incendio de El Picadero, Rottemberg puso a disposición el Tabarís para garantizar la continuidad del ciclo Teatro Abierto, una de las expresiones más significativas de resistencia cultural frente a la dictadura.

Su trayectoria también está estrechamente ligada a la recuperación y preservación de salas históricas, entre ellas el Teatro Liceo, el Multiteatro y el Multitabarís, además de distintos establecimientos teatrales de Mar del Plata. Una labor que contribuyó al sostenimiento de la infraestructura cultural, la generación de fuentes de trabajo y la continuidad de la actividad artística.

Pasen y Lean

El recorrido profesional de Carlos incluye la exhibición cinematográfica y la producción televisiva, con una participación de más de dos décadas en el programa Almorzando con Mirtha Legrand, además de publicaciones dedicadas a preservar experiencias y testimonios vinculados con la historia del espectáculo nacional.

Carlos Rottemberg fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires.

En esa misma línea de preservar y transmitir la memoria de la actividad teatral, Rottemberg publicó recientemente Pasen y Lean, un libro editado por Editorial Losada que recorre más de cinco décadas de historia del teatro argentino desde su experiencia directa. Lejos de una autobiografía convencional, la obra reúne recuerdos, anécdotas, encuentros y reflexiones sobre una industria cultural de la que fue protagonista y testigo. A poco más de tres meses de su lanzamiento, el libro alcanzó su tercera edición, consolidándose como uno de los éxitos editoriales del año.

Con este galardón, la Universidad de Buenos Aires reconoce en Carlos Rottemberg a una figura fundamental de la cultura argentina, cuya labor trasciende la producción de espectáculos para poner en valor el teatro como industria, trabajo colectivo, espacio de creación y encuentro con los públicos.