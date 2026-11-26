Editora Ejecutiva de revista Weekend y su web, Editora General de Vivo.Perfil.com y de Lunateen.perfil.com. Columnista de espectáculos en Perfil.com y Reperfilar. Especializada en turismo y servicios al turista, gastronomía y lifestyle, series y TV paga, teatro y recitales, tendencias del mundo joven. TW e IG. @pato_daniele

Lejos de cualquier pose de diva distante, Tarja Turunen conversa con la cercanía de quien conoce bien el oficio y valora cada encuentro. Habla en un castellano claro, expresivo y natural -una soltura que cultivó a lo largo de los años entre su vida en Andalucía y el lazo afectivo que construyó con el público local- y transmite una calidez genuina antes de aterrizar otra vez en la ciudad. El 1 de diciembre, la célebre soprano finlandesa y exvoz de Nightwish subirá al escenario del histórico Teatro Coliseo (M. T. De Alvear 1125, CABA) para presentar por primera vez en la Argentina el concierto The Spirit of Christmas, acompañada por sus músicos y un cuarteto de cuerdas.

“Es la primera vez que tengo la oportunidad de salir de Europa con mi proyecto de Navidad. He tenido giras desde hace 2005 en Europa, cada año, y conciertos de Navidad, porque es una época del año que me encanta -cuenta Tarja-. Soy mujer finlandesa y en Finlandia tenemos una tradición súper importante de música navideña y todas las familias durante las Navidades cantamos, tocamos, celebramos la música juntos y también hay artistas que hacen conciertos en las iglesias, teatros, cada sitio está lleno, hasta los pueblos chiquitos hacen sus eventos de música”.

Del metal sinfónico a la intimidad navideña

Acostumbrada a moverse entre grandes escenarios del rock y salas líricas, la artista propone en esta cita un clima distinto, enfocado en la sutileza y en la cercanía emocional con el público. “Aunque ya sé que ustedes no tienen esa tradición en la Argentina, me alegra pensar que será un concierto en el que mis fans me podrán ver en un lugar, en un espacio totalmente distinto -explica-. Si comparás los conciertos de metal donde una banda potente está atrás mío, y yo soy como una Ice Queen en el escenario con la voz enorme, ahora va a ser distinto: voy a tener un cuarteto de cuerdas, dos guitarristas, dos tecladistas y listo. Y mi voz va a tener el foco principal, obviamente. Son conciertos en los que quiero perfeccionar la voz como cantante lírica”.

Tarja vuelve a Buenos Aires.

El repertorio combina piezas tradicionales finlandesas —marcadas por otra sensibilidad estacional—, obras ligadas a su faceta clásica y material propio. “Nosotros también tenemos mucha música navideña propia en Finlandia, pero son canciones más melancólicas. No son muy jingle bells y campanas, porque es también la época más oscura, la noche más larga -señala-. Van a escuchar también un par de Ave Marías, porque grabé un disco de Ave María en el pasado, y algunas canciones mías que compuse para mis tres discos de Navidad. Este concierto y esta gira son nuevos, con canciones que no he cantado nunca en mi vida, las elegí e hicimos los arreglos. Es todo nuevo”.

Volver al segundo hogar

En esta oportunidad, la gira la llevará a viajar sin su familia durante un tramo debido a las obligaciones escolares de su hija de 14 años, aunque el reencuentro está previsto hacia el cierre del recorrido. “Voy solita porque ella está en el colegio y tiene que seguir estudiando. Voy a extrañarlos a los dos muchísimo, son como casi dos semanas y media sin mi familia. Esa es la parte de mi carrera o mi vida que no me gusta tanto, salir de casa y dejarlos, pero es así; me van a venir a ver en República Checa en el final de la gira y pasaremos la Navidad en Finlandia con mi padre”. Acá la entrevista completa:

Antes de ese cierre europeo, Buenos Aires aparece en su horizonte como un reencuentro entrañable, tanto por el afecto de los seguidores como por la historia compartida. “La primera cosa que extraño mucho es Buenos Aires, quiero pasear en las calles, ver los árboles, ver la gente, sentirme allá es volver a mi segundo hogar, porque realmente Argentina en el pasado me dio hogar cuando lo necesitaba -confiesa-. Tenía que salir de mi país natal y Buenos Aires me abrazó. Me sentí muy cómoda ahí. Entonces estoy muy feliz de volver, tomar mi cafecito y ver a la gente paseando”.

Un oficio sin pausa

A la hora de transitar el ritmo exigente de las giras, Tarja destaca la necesidad de buscar respiros al aire libre para compensar los traslados y el cansancio: “Cada día, cuando estoy en las giras, me acerco a la naturaleza. Cada vez que hay un parque enorme cerca del hotel donde nos quedamos, salgo a caminar, a ver las nubes o escuchar los pájaros, sentirme libre y liberar el estrés, porque las giras son durísimas: son muchos viajes sin dormir, cada noche una cama diferente. Cuando tenía 20 años no me importaba nada, pero ya no, todo duele”.

Tarja vuelve a Buenos Aires.

Lejos de pensar en un retiro o en bajar la persiana, la cantante celebra seguir sumando retos creativos —incluida la composición de una banda sonora para una película finlandesa— y reafirma su entrega absoluta a la música en vivo. “La música me da desafíos todo el tiempo, me encanta. Estoy aprendiendo cosas todo el tiempo y cantar en vivo es mi pasión, es donde me siento más viva. Si me muero, me muero en el escenario, con las botas puestas, como se dice. Por ahora estoy con salud y con ganas, estoy feliz con lo que hago”.

Con esa vitalidad intacta y la expectativa de compartir una noche distinta en el Teatro Coliseo el 1 de diciembre, Tarja Turunen se prepara para reencontrarse con su público porteño desde un lugar más íntimo y luminoso. Encontrá acá más info sobre las entradas.