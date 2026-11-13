Eficiencia y transparencia judicial: la causa más antigua en trámite ante el TSJ porteño es de 2025

Las ciudades se fortalecen cuando logran establecer planificaciones inteligentes centradas en la ciudadanía. En el actual contexto mundial, donde más de la mitad de la población es urbana, con migraciones sostenidas desde ámbito rural, es indispensable consolidar instituciones dinámicas y próximas a la sociedad, para dar respuestas a los retos que ésta nos plantea.

La época que nos toca está marcada por conflictos complejos, de difícil resolución, los liderazgos políticos provocan más decepción que esperanza en la sociedad, y para más datos, el cambio climático incrementa el nivel de conflictividad que deben resolver, precisamente, esos liderazgos cuestionados por la gente, sobre todo, por los jóvenes.

El cuadro de situación sufrió un fuerte cimbronazo desde los años 2000 al presente, pandemia mediante, en el que las organizaciones internacionales tampoco impactan en la ciudadanía de a pie, sino que hay un modelo instalado en Occidente que reclama ser reforzado o transformado. Lo seguro es que no puede continuar como hasta ahora.

De allí es que las ciudades emergen como unidades cuyo rol se expande por su proximidad con la sociedad y porque la proximidad permite conocer sus necesidades y dar respuestas más dinámicas. En este contexto, el lugar que debe asegurar el Poder Judicial es responder con celeridad a los reclamos que la ciudadanía plantea. La Justicia es el reaseguro de la gente para ser escuchada y reclamar por sus derechos.

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Con 28.178 causas resueltas al 28 de octubre de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logró la meta de descongestionar el trabajo jurisdiccional a su cargo. Los expedientes ingresados el año último son los de más antigua fecha en trámite. Vale decir que, con carácter previo a 2025, todas las causas ingresadas fueron resueltas.

Desde la aplicación de la llamada doctrina Levinas, por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que el máximo Tribunal porteño fuera instancia revisora de los fallos de la justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma, hemos recibido un flujo creciente de litigios, lo que nos condujo a una reestructuración de la institución y la puesta en valor de una nueva sede -ahora tenemos dos-, para facilitar así el funcionamiento de todas las secretarías y vocalías a cargo.

Somos conscientes que, si nuestra labor es decidir diferendos y dictar sentencias para resolver asuntos que atañen a los ciudadanos, tenemos que hacerlo en las mejores condiciones que dispongamos y con las herramientas tecnológicas adecuadas para agilizar los trámites y dinamizar los procesos.

Las cifras antes brindadas convergen con un incremento en la productividad verificado durante el primer semestre de este año. Durante ese período, el Tribunal dictó 2362 sentencias (en el mismo período de 2025 habían sido 764 fallos), lo que representó más del triple interanual, con 1760 resoluciones definitivas. Pero, además, en el mismo período de este año se resolvieron 1782 causas, superando ampliamente los registros anteriores.

Un Tribunal al alcance de la ciudadanía

En este punto, y para que quede claro, debemos señalar que hay sentencias que finalizan un litigio. Otras acotan los reclamos que vienen a nuestra jurisdicción, pero las causas prosiguen. Es de la suma de ambas categorías de fallos que se computan los datos señalados.

Cabe poner de relieve que, a partir de la doctrina por el fallo en la causa Levinas, el escenario de las demandas judiciales cambió radicalmente. La ampliación de competencias generó un aumento extraordinario en los ingresos de expedientes, que superó el 300% interanual en 2025 y sumó más de 2.250 nuevas causas en el primer tramo de 2026. Ello nos obligó a llevar adelante una gestión constante y activa, a la par de una reorganización del funcionamiento de todo el Tribunal, para garantizar el respeto del debido proceso.

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¿Qué le aportan estos datos a la ciudadanía porteña? Le asegura un estándar de previsibilidad jurídica. Como integrantes del máximo Tribunal de la Ciudad, que tengo el honor de presidir, y cuya integración comparto con los jueces Alicia Ruiz, en la vicepresidencia; Luis Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, somos plenamente conscientes de la desconfianza de la opinión pública en el Poder Judicial, en general, de sus críticas sobre la judicatura, de sus exigencias de contar con un sistema creíble para la elección de los magistrados, pero también de su necesidad de acudir a un poder republicano confiable, como el último reaseguro en la protección de sus derechos.

De modo que el camino que estamos transitando es el de escuchar las peticiones de los ciudadanos y responder en consecuencia con la transparencia y la solidez que se nos exige. De hecho, el Tribunal Superior de la Ciudad tiene un sistema de datos abiertos para la consulta pública.

A lo largo de sus 28 años de trayectoria institucional, desde su conformación en 1998, el Tribunal no ha demorado ninguna causa que ha llegado a su consideración por largos períodos. Creemos que la justicia tardía no es justicia.

La creación de dos secretarías dedicadas exclusivamente a asuntos laborales y al ámbito civil y comercial, sumada a la implementación de herramientas modernas como la inteligencia artificial, nos permiten tramitar las causas con mayor velocidad y ofrecer una justicia más cercana, transparente y eficiente.

En un reciente encuentro internacional en la ciudad de Estambul, en el marco de la Mesa Redonda Global de la OCDE sobre Igualdad en el Acceso a la Justicia, los integrantes del Tribunal Superior porteño fuimos invitados a participar junto con colegas de todos los continentes.

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La propuesta convocante presentó puntos comunes para los distintos participantes: la necesidad de fortalecer la confianza pública, optimizar los recursos presupuestarios, impulsar la transformación digital y brindar respuestas ágiles y eficaces frente a las demandas de la sociedad y los sectores productivos.

Fuimos en busca de convergencias para evaluar una cooperación tecnológica y jurisdiccional que nos permita agregar valor a lo que genéricamente se llama justicia, que junto a la libertad y la igualdad son los valores que la ciudadanía persigue como el mayor estado de bienestar colectivo.

Nos fuimos con la convicción que hemos construido un Tribunal moderno, a la altura de una ciudadanía exigente como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que debemos preservar nuestro sistema de trabajo que pone al ciudadano en el centro de su actividad jurisdiccional, para seguir ofreciendo soluciones a una sociedad que exige ser escuchada y respetada.

(*) La jueza Inés M. Weinberg es presidenta del TSJ de la CABA